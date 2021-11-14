Темные круги под глазами и желтый цвет лица создают эффект болезненности и усталости. Для того, чтобы целый сезон не страдать от бледности кожи и обладать свежим и энергичным видом недостаточно знать лишь "лайфхаки" макияжа, которые помогут скрыть эти недостатки.

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Витамин D

"Витамин солнца" или же витамин D кожа теряет, когда не получает достаточно солнечного света, а это обычно происходит зимой. Для того, чтобы ваша кожа сияла здоровьем необходимо поддерживать наличие этого витамина в организме. Включайте в ваш рацион продукты, в которых сосредотачивается этот питательный элемент – яичные желтки и жирную рыбу, к примеру, лосось или сельдь.



Как устранить бледность кожи / Фото Pexels

Массаж

Не ленитесь массировать вашу кожу. Так вы улучшите кровообращение и придадите лицу румянец. Существуют даже различные виды массажеров для лица, которые помогают снять напряжение, расслабить мышцы лица и шеи.



Здоровый вид лица зимой / Фото Pexels

Овощи в рационе

Очень важно не забывать об употреблении овощей, особенно в холодные времена года. Лучше всего есть овощи запеченными, на пару и в сыром виде, чтобы получить из них максимум витаминов и питательных микроэлементов.



Что нужно есть для здорового вида лица / Фото Pexels

Сон

Позднее засыпание и ранний (или поздний) подъем – это очень стрессовые факторы для нашей кожи. Поэтому, чтобы не испытывать ее здоровье и обеспечить себе бодрый вид необходимо спать 8 часов.



Для здорового цвета лица нужен нормальный сон / Фото Pexels