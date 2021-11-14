Темні кола під очима та жовтий колір лиця створюють ефект хворобливості і втомленості. Для того, щоб цілий сезон не страждати від блідості шкіри й володіти свіжим та енергійним виглядом недостатньо знати лише "лайфхаки" макіяжу, які допоможуть приховати ці недоліки.

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Вітамін D

"Вітамін сонця" або ж вітамін D шкіра втрачає, коли не отримує достатньо сонячного світла, а це зазвичай стається узимку. Для того, щоб ваша шкіра сяяла здоров'ям необхідно підтримувати наявність цього вітаміну в організмі. Включайте у ваш раціон продукти, у яких зосереджується цей поживний елемент – яєчні жовтки і жирну рибу, до прикладу, лосось чи оселедець.



Як усунути блідість шкіри / Фото Pexels

Масаж

Не лінуйтесь масажувати вашу шкіру. Так ви покращите кровообіг й надасте обличчю рум'янцю. Існують навіть різні види масажерів для лиця, які допомагають зняти напругу, розслабити м'язи обличчя та шиї.



Здоровий вигляд лиця взимку / Фото Pexels

Овочі в раціоні

Дуже важливо не забувати про вживання овочів, особливо у холодні пори року. Найкраще їсти овочі запеченими, на парі й у сирому вигляді, аби отримати з них максимум вітамінів і поживних мікроелементів.



Що треба їсти для здорового вигляду лиця / Фото Pexels

Сон

Пізнє засинання і ранній (чи також пізній) підйом є дуже стресовими факторами для нашої шкіри. Тож, щоб не випробовувати її здоров'я й забезпечити собі бадьорий вигляд необхідно спати 8 годин.



Для здорового кольору лиця потрібен нормальний сон / Фото Pexels