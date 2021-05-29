Если вы готовы летом удивлять, привлекать, поражать всех своим бьюти-образом, то пусть составляющей будет красивый и модный маникюр. Жаркая пора года – это идеальное время, чтобы не ограничиваться 1 цветом для нейл-дизайна, а можно смело сочетать несколько.