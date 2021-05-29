В летнем маникюре 2021 будет больше всего трендовых цветовых сочетаний. Поэтому стоит узнать, какой именно взрывное цветной микс будет в моде, и вдохновиться яркими идеями для маникюра.
Вы будете в восторге: Обновленная классика: 5 вариантов контурного френча, который стал нейл-трендом 2021
Самые модные сочетания цветов в летнем маникюре 2021
Жизнерадостный микс яркого солнечного желтого и нежного розового
Трендовый неоновый зеленый цвет в тандеме с бежевым фоном
Морские мотивы для вдохновения: сочетание насыщенного синего и нежно-голубого
Комбо самых модных цветов сезона: оттенок желтых нарциссов и сочной зеленой травы
Комбинация цветов радости, удовольствия, любви – элегантный серый или белый с нежным и эстетическим розовым
Стильный вариант маникюра для поклонниц лаконичных черного и белого цветов
Если вы любите выразительный нейл-дизайн, то микс красного и пастельного розового – именно то
Невероятный тандем пастельных оттенков