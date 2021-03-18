Как у звезд: 10 самых модных вариантов для окрашивания волос в 2021
В целом популярным бьюти-трендом 2021 будет окрашивание волос. Если вы давно не решались на обновление имиджа, то в этом году самое время. Выбирайте среди трендовых оттенков: черный шоколад, яркий розовый, манящий белесый или другой модный вариант. Примеры звезд могут вас вдохновить.
Источник:24 канал
Чтобы начать кардинальные изменения в своей жизни, стоит начать с небольшого красивого обновления имиджа. Например, модное окрашивание может положительно повлиять на вашу уверенность в себе. Поэтому экспериментируйте с трендовыми бьюти-перевоплощениями и удивляйте всех своей красотой, как это делают мировые знаменитости.
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Как покрасить волосы в 2021: 10 самых модных вариантов
Черный шоколад, как у молодой певицы Dixie D'Amelio
Идея окрашивания от Джижи Хадид: обольстительный рыжий
Карамельные локоны от Люси Гейл
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Передние пряди другого оттенка, которые красиво обрамляют лицо
Стильно и привлекательно: эффект волос, которые выгорели на солнце
Медовый белесый оттенок от Рози Хантингтон-Уайтли
Пример модного окрашивания волос от Ирины Шейк оттенком черного кофе
Пастельные розовые локоны снова в моде
Плавный переход между оттенками на волосах – hair-тренд 2021
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