В целом популярным бьюти-трендом 2021 будет окрашивание волос. Если вы давно не решались на обновление имиджа, то в этом году самое время. Выбирайте среди трендовых оттенков: черный шоколад, яркий розовый, манящий белесый или другой модный вариант. Примеры звезд могут вас вдохновить.