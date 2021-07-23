Выбирая новую стрижку, следует обращать внимание не только на собственные предпочтения, но и последние hair-тренды. Ведь индустрия красоты продолжает поражать эффектными тенденциями, которые легко повторить на своих волосах. С помощью изменения длины шевелюры можно легко придать своему образу естественности, ухоженности и особою изюминку.

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В 2021 году среди самых популярных стрижек стилисты выделяют пикси. Пикси – стильная, изысканная, элегантная и сексуальная. Эта стрижка пользуется популярностью не только у современных женщин, но и в свое время была фавориткой таких икон стиля и красоты, как Миа Фэрроу и Твигги. Если вы хотите кардинально изменить имиджа, то стрижка пикси станет удачным решением. К тому же мода этого года настаивает на том, чтобы женщины избавились от как можно большего количества всего лишнего. Волос эта тенденция также касается.

Стоит добавить, что впервые стрижка пикси стала популярной в 1957 году после премьеры фильма "Римские каникулы", в котором Одри Хепберн кардинально сменила свой имидж с ее помощью. Прическа снова стала популярной в 2020 году.

Также следует упомянуть об актуальности дерзкой стрижки маллет. Ее уже успели попробовать такие звезды, как Рианна, Майли Сайрус, Билли Айлиш и другие. Бунтарский и непокоренный шарм прически позволяет современникам самовыражаться. Стрижку "маллет" красиво продемонстрировали на своих показах весна – лето 2021 Valentino, Balmain, Givenchy, Vien.

Что до преимуществ стрижки шегги, то она будет удачно смотереться на различных типах волос: как на прямых и узких, так и на густых и кудрявых. Стиль прически берет начало из 70-х, когда в моде была лохматость в бьюти-образах, рваные пряди и неровные концы. Также в этой стрижке важно, чтобы асимметричные передние пряди красиво обрамляли лицо. Прическу можно дополнить челкой, если хотите добавить своему образу женственности, прикрыть широкий лоб или визуально округлить острый подбородок. Женщинам с сердцевидной и квадратной формой лица следует отдавать предпочтение челке-шторке, а для круглого лица выбирайте взъерошенную длинную или среднюю челку.

Кроме описанных стрижек, в 2021 в моде будут и другие красивые варианты. Поэтому выбирать есть из чего.

7 самых модных стрижек 2021 года

Маллет

Классический боб

Ультракороткая стрижка

Челка-шторка

Пикси

Шегги

Отсутствие стрижки или длинные волосы