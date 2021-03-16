Если весной вы хотите обновить имидж, но к кардинальной смене длины волос не готовы, то вам идеально подойдут модные идеи стрижек на длинные локоны. Например, длинный боб идет различным формам лица и текстуре волос, а техника создания многослойных стрижек естественным образом придает волосам визуальную легкость.

Сделать весеннее обновление имиджа – отличная идея. Если вы обладательница длинных волос и не хотите им жертвовать, то начните с трендовой не экспериментальной, но красивой, стрижки.

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Стрижки на длинные волосы: идеи для весны 2021

Шегги

Главным преимуществом стрижки является то, что она будет иметь удачный вид на разных типах волос: как на прямом и тонком, так и на густых и вьющихся. Стиль прически происходит из 70-х, когда в моде была лохматость в бьюти-образах, рваные пряди и неровные концы. Также в этой стрижке важно, чтобы асимметричные передние пряди красиво обрамляли лицо. Прическу можно дополнить челкой, Если хотите придать своему образу женственности, прикрыть широкий лоб или визуально закруглить острый подбородок. Женщинам с сердцевидным и квадратной формой лица стоит отдавать предпочтение челке-шторке, а для круглого лица выбирайте взъерошенную длинную или среднюю челку.

Хайди Клум соединила модную стрижку Шегги с длинной филированной челкой. Вы можете вдохновиться ее примером. Чтобы уложить такую стрижку используйте мусс, который придает волосам объем, и круглую расческу среднего размера. Обладательницам вьющихся локонов понадобится фен с насадкой-диффузором.

Длинный боб

Универсальная и очень популярная стрижка. Она будет иметь шикарный вид на любой текстуре волос и подойдет для всех форм лица. Если короткий боб придает лицу круглости, то длинный – делает его более худым с помощью дополнительной длины прядей от плеча до ключицы. Длинный боб легко укладывать, но и в стильном небрежном состоянии он также имеет красивый вид.

Чтобы сделать трендовое обновление имиджа, создайте длинный боб с тупыми кончиками. Стрижка придаст объем тонким волосам в нижней части прически. В частности, можно дополнить стрижку рваными локонами, ровным пробором в центре или по бокам или челкой.

Градуировка или поэтапная стрижка

Особенностью стрижки является охват многих слоев волос. Идея прекрасно подойдет для тех, кто стремится получить эффект многослойности, и при этом сохранить длину. Суть техники создания градуировки заключается в вытягивании волос спереди и плавном переходе от коротких прядей к длинным. С помощью такой стрижки можно придать тонким волосам объем и упругость. Чтобы достичь максимально модного и привлекательного результата, дополните новую прическу мелированием, используя 2 – 3 разных оттенка. Подчеркивайте поэтапную технику нанесением геля или воска на сухие локоны.

Многослойность

Чтобы длинные прямые волосы не закрывали лицо, можно сделать многослойную стрижку. Различные типы слоев удачно повторять как на длинных, так и на средних волосах. Важно избегать оборванных и резких линий. Зато длинные мягкие слои придадут шевелюре объема, а короткие – украсят любой образ. Среднюю длину слоев следует выбирать женщинам с густыми и волнистыми волосами. Для тех, кто стремится к модным и минимальным изменениям имиджа, подойдет многослойная стрижка с челкой.

Многослойную стрижку мастера также используют с целью проредить густые непослушные волосы, создать эффект более длинной и пышной шевелюры. Такие слои будут делать вашу прическу легкой и не потребуют много времени на укладку. Чтобы достичь эффекта дополнительного объема, расчесывайте локоны большой круглой щеткой на бок.