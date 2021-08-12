Новая прическа для следующего сезона: 5 самых модных стрижек осени 2021

Новая прическа будет удачным началом осеннего сезона. Прежде чем решиться на бьюти-перевоплощения, следует ознакомиться с hair-трендами и выбрать вариант, который будет вам больше нравится. Осень 2021 удивит популярностью 5 модных и красивых стрижек.

Трендовые стрижки следующего сезона сочетают в себе романтичность, дерзость, определенную винтажность, практичность и красоту. Модные осенние тенденции в hair-индустрии могут вдохновить вас на перемены.

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Модные стрижки осени 2021

Каскад

В следующем сезоне "лесенка" на волосах будет оставаться актуальной. Преимущество стрижки в ее динамичности, необычности, а также в том, что чередование прядей разной длины визуально делают волосы гуще. Осенью этого года следует попробовать эффект рваных концов, дополнив прическу стильной ассиметричной челкой и ровным пробором.



Пример модной стрижки / Фото с инстаграма @abbygarrett__

Гарсон

Уникальное сочетание мальчишеской непосредственности и женственной утонченности – это о стрижке гарсон. Прическа подойдет женщинам любого возраста. С 20-х годов, время возникновения стрижки, гарсон усовершенствовалась: теперь это прическа, которая предусматривает максимально короткие стрижки волос на висках и затылке, а длинную челку нужно уложить на одну сторону, чтобы получить соблазнительный бьюти-образ.



Как выглядит гарсон / Фото с инстаграма @michellewilliamsfanofficial

Рваные пряди

В 2021 году асимметричные рваные пряди были на пике популярности. Осенью стрижка также будет особенно актуальной. Ведь рваные пряди станут неотъемлемой частью стиля любой прически – от каре до каскада. Рваные пряди имеют креативный, небрежный и стильный вид одновременно. Они предоставляют шевелюре эффекта плотности и пышности.



Рваные пряди Сабины Сокол / Фото с инстаграма модели

Аврора

Стрижка "Аврора" является визуально похожей на упомянутый каскад. Однако она отличается резкими и преувеличенными переходами от коротких до длинных прядей. В частности, стоит упомянуть об объемной части волос на верхней части головы. Если вы обладательница тонких локонов, то "Аврора" поможет создать желаемый объем у корней и не потребует особых усилий при укладке, сохраняя женственный и элегантный вид.



Пример стрижки на осень 2021 / Фото с инстаграма Тейлор Свифт

Боб-каре

Популярная и универсальная стрижка останется среди трендов этой осени. Чтобы ее повторить, следует аккуратно подстричь волосы на затылке, а у лица по бокам оставить пряди удлиненными. Боб-каре эффектно подчеркнет скулы, придаст чертам лица выразительности и подойдет любому типу внешности.



Боб-каре Пенелопы Крус / Фото с инстаграма актрисы