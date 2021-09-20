Если пользоваться неподходящим оттенком и текстурой румян, то продукт будет выполнять противоположные функции. Прежде чем применять румяна в мейкапе, следует найти идеальные для себя.

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Как выбрать оттенок румян

Визажисты советуют учитывать цветотип своей кожи. Например, девушкам со светлой кожей с холодным подтоном подойдут холодные розовые оттенки, а с теплым – коралловые. Обладательницам более темной кожи стоит выбирать коричнево-оранжевые оттенки. Однако таких схем существует множество, и они противоречат друг другу.

Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь лайфхаком: определите тон своего естественного румянца. Обычно он соответствует цвету губ, поэтому смело руководствуйтесь этим. В противном случае можно пощипать свои чтобы, лишь бы показался более насыщенный естественный румянец.

Определитесь с текстурой

Текстура румян имеет весомое значение. Выбирая ее, ориентируйтесь на тип своей кожи: если дерма склонна к сухости и шелушению, то попробуйте кремовые румяна, потому что сухие текстуры подчеркнут все недостатки лица и не будут иметь гармоничного вида в макияже. Зато женщинам с жирным типом кожи следует пользоваться румянами сухих текстур с матовым или сатиновым финишем, чтобы не подчеркивать жирный блеск. Если вы обладательница нормальной кожи без заметных особенностей, то выбирайте ту текстуру, которая нравится, или комбинируйте их, чтобы получить желаемый результат.



Румяна – важная составляющая макияжа / Фото з інстаграму @rosiehw

Как правильно наносить румяна

Запомните, что румяна нельзя использовать вместо контуринга. Бьюти-продукт предназначен для имитации естественного румянца на лице. Красная полоска от висков до уголков губ будет выглядеть странно.

Если вам необходимо скорректировать овал лица, выделить скулы и подбородок, то сначала воспользуйтесь скульптором, а затем нанесите румяна. Выберите участок, по которому будете распределять средство: это должны быть либо яблочки щек, либо выступающая часть скулы, но рисовать их одновременно не стоит. Для более интересного эффекта немного румян можно добавить на кончик носа.

Наносите румяна лишь на соответствующие участки на лице. Ведь в противном случае вы рискуете получить неаккуратный мейкап.

Для нанесения румян используйте большую пушистую кисть. Двигайтесь по нему в направлении снизу вверх. По кремовых текстур, то их легко распределить, но они не являются такими устойчивыми. Чтобы закрепить кремовые румяна на лице, то прорисуйте соответствующий участок сухой текстурой такого же оттенка или зафиксируйте прозрачной пудрой. А перед применением сухих румян убедитесь, что кожа достаточно увлажнена, а тональный крем тщательно растушеван. Таким образом вам удастся избежать пятен и небрежного вида макияжа.