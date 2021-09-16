Saweetie стала новым амбассадором MAC Cosmetics: почему это сотрудничество будет особенным

Диамонте Киава Валентин Харпер, известная под псевдонимом Saweetie – 28-летняя американская певица и рэп-исполнительница. Звезда стала новой глобальной представительницей производителя косметики MAC Cosmetics в мире. Saweetie отметила, что их партнерство будет включать "все ледяное, все эксклюзивное, все дорогое".

Saweetie стала популярной после выхода своего дебютного сингла "Icy Grl", а впоследствии выпустила ряд популярных хитов: "Best Friend" и "My Type". Теперь певицу также называют Icy Girl – "ледяной девочкой". О том, что рэпер будет представлять известный бьюти-бренд MAC Cosmetics, который является частью Estée Lauder Companies, она анонсировала в видео, которое опубликовали на официальной инстаграм-странице бренда.

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Saweetie будет представлять MAC Cosmetics

Saweetie стала глобальным амбассадором MAC Cosmetics, по этому случаю бренд устроил роскошную вечеринку. Теперь рэпер будет участвовать в съемках рекламных кампаний для MAC и представлять бренд на различных событиях.



Вечеринка в честь Saweetie / Фото из инстаграма MAC



Известная репер на вечеринке MAC / Фото из инстаграма бренда



На вечеринке было много роз / Фото из инстаграма MAC

Saweetie с представителями бьюти-бренда / Фото из инстаграма MAC

Глобальный креативный директор MAC Дрю Эллиотт прокомментировал новое сотрудничество: "Saweetie – одна из тех людей, которые действительно делают все – она музыкант, генеральный директор, актриса, ведущая телешоу, геймер, вирусная сенсация, список можно продолжать – она необычайный талант и является узнаваемой. Она – все наши "лучшие друзья". Месседж Saweetie об уверенности в себе и расширении прав и возможностей женщин идеально подходит для такого бренда, как MAC, который всегда воспринимал решительное самовыражение с распростертыми объятиями".

Saweetie всегда была поклонницей продукции MAC Cosmetics, особенно блеска для губ. Saweetie является MAC-девочкой, потому что она – начальник, победительница, артистка, точно знает, чего хочет и идет ради этого на все,

– добавил Дрю Эллиотт.

К тому же знаменитость, которую признали лидером Ренессанса женского рэпа, будет сотрудничать с визажистами MAC, делиться своими секретами красоты, любимой косметикой и прочим.

Реакция поклонников

"Это должно быть супер";

"Это одна из лучших коллабораций, которую вы, народ, когда-либо делали. Нужно выпустить целую коллекцию средств от Icy Girl";

"Это удивительно";

"Нашли лучшего человека для MAC";

"Вау! Мои поздравления, дорогуша".

Напомним, что ранее Saweetie успешно сотрудничала с крупнейшей в мире сетью заведений быстрого питания mcdonald's.



Коллаборация Saweetie из Mcdonald'S / Фото из инстаграма рэперши