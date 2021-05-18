Косметический бренд MAC уже не впервые создает косметику для бьюти-перевоплощений в злодеек мира Disney. Ранее, можно было увидеть фирменную косметику, на которую производителей вдохновили образы Малифисенты, Злой Королевы из анимационного фильма "Белоснежка и 7 гномов" и даже Доктора Фасилье.

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Косметика в стиле Круэллы де Виль

Популярный бьюти-бренд выпустил лимитированную коллекцию косметики именно перед выходом фильма "Круэлла". Продукты от MAC передают эстетику эпохи конца 70-х и начале 80-х. Именно в то время одаренная злодейка создавала свой фирменный стиль.

Среди 9 косметических средств особого внимания заслуживает ярко-красная помада, которая всегда была акцентом в макияже Круэллы. Кроме красного оттенка, MAC представили еще 6 цветов: малиновые, сливовые матовые и другие.

Чтобы повторить культовый макияж глаз воровки из мира Disney, бренд предлагает двусторонний карандаш с черным пигментом, который называется De-Vinyl, а также с кристально-белым – Tightly Laced. В частности, в состав коллекции входит палитра теней Cruella To Be Kind. В палетке можно увидеть 8 холодных оттенков в матовом, атласном и мерцающем пигменте.