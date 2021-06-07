На официальной инстаграм-странице бьюти-бренда Estee Lauder появилась публикация с фотографией Адут Акеч. В описании представители косметической компании написали: "Поздравляем в семье Estee Lauder".

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Адут Акеч стала глобальным амбассадором Estee Lauder

Кроме сообщения о новом амбассадоре, Estee Lauder опубликовали видео-знакомство с Адут Акеч. В нем модель ответила на наиболее часто задаваемые вопросы к ней. Например, Адут рассказала о том, откуда она, где живет на данный момент, кем бы работала, если бы не была моделью и все такое. Таким образом бренд сделал большой шаг для сближения со своей аудиторией в инстаграме.

В публикации, из которой стало известно, что Адут Акеч новый глобальный амбассадор Estee Lauder, представители бренда описали модель так: "Уверенная. Красивая. Сильная".

Следовательно австралийская молодая модель суданского происхождения будет участвовать в рекламных кампаниях декоративной и уходовой косметики уже в ближайшее время.

Адут – одна из самых влиятельных персон в мире моды. Мы верим, что ее невероятная история, индивидуальность и красота помогут нам продолжать вдохновлять и поддерживать связь с нашей аудиторией,

– говорит президент Estee Lauder Стефан де ла Фавери.

Адут Акеч тоже убеждена, что сотрудничество с брендом будет продуктивным. Она заявляет: "сотрудничество с модным брендом много значит для меня. Как и основательница компании, я надеюсь вдохновить девушек во всем мире моды никогда не отказываться от своей мечты".

Добавим, что ранее в апреле 2021 представительницей бьюти-бренда также стала японская модель Koki.

Что касается Акеч, то она начала работать в модельном бизнесе с 13 лет после переезда в Австралию. Там она сотрудничала с агентством Chadwick Models и участвовала в Неделе моды в Мельбурне, где ее заметил представитель Saint Laurent. Впоследствии она появлялась в рекламных кампаниях и на модных показах Chanel, Valentino, Prada, Alexander McQueen и других известных брендов.