Преимущество низкого хвоста из волос с прямым пробором в его универсальности. Прическа станет отличным решением для дополнения образа на прогулку, занятия спортом, а более нарядные вариации – для вечерних выходов.

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Трендсеттер Леони Ханне вдохновляет на нескучное создание простой прически. Низкий хвост можно считать особой частью стиля известной красавицы: она обычно носит либо распущенные волосы, либо собирает их на затылке. В бьюти-арсенале Леони всегда много идей, как разнообразить свою любимую укладку – добавить аксессуары или поменять форму.

Воспользуйтесь примерами стилизации низкого хвоста от Леони Ханне.

5 стильных вариантов низкого хвоста

Бантик

Низкий хвост в виде банта был наиболее актуальным в начале 2010-х, когда модные девушки учились собирать волосы по туториалам в ютубе. Леони Ханне могла вдохновиться той эпохой, а может и нет, но на показе Carolina Herrera в рамках Недели моды осень – зима 2022 в Нью-Йорке инфлюэнсер продемонстрировала элегантный идеальный хвост в упомянутом стиле.



Модная прическа / Фото из инстаграма Леони Ханне

Перевязанный лентой

Если вам нужно срочно превратить простой низкий хвост в вечернюю прическу, то достаточно перевязать его кожаной лентой по всей длине. Hair-лайфхаком Леони Ханне воспользовалась для дополнения образа на шоу Proenza Schouler осень – зима 2022.



Эффектная стилизация хвоста / Фото из инстаграма Леони Ханне

Заплетенный в косу

Совершенствовать низкий хвост можно как оригинальными, так и обычными решениями. Например, на вечеринке Versace в Лондоне трендсеттер заплела хвост в косу, таким образом создав невероятную прическу.



Стильная укладка / Фото из инстаграма Леони Ханне

С массивными аксессуарами

Шпильки – один из самых популярных трендов, вернувшихся в индустрию красоты из 1990-х годов. Также массивные аксессуары на волосах моделей можно было увидеть на показах весна – лето 2022 Gucci, Chanel и Simone Rocha. Ханне тоже решила не пренебрегать таким вариантом стилизации низкого хвоста.



Низкий хвост не выходит из моды / Фото из инстаграма Леони Ханне

С выпущенными прядями

Чтобы создать модный и манящий образ, Леони Ханне выпускает пряди возле висков и чуточку подкручивает их. Локоны можно уложить гелем в стиле Мэдди из "Эйфории" или оставить волосы не возле висков, а выпустить передние пряди около лба.



Прическа дополняет образ / Фото из инстаграма Леони Ханне