Чтобы применить бьюти-лайфхак для накручивания локонов без термоприборов, вам понадобится пояс, шарф, полотенце или обычные чулки, а также мусс для укладки волос и 2 специальные резинки. Вы можете повторить оригинальный способ создания локонов на любой длине волос.
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Как сделать красивые локоны без плойки
- Разделите волосы на 2 части, сделав прямой пробор. Затем равномерно нанесите мусс на шевелюру, чтобы прическа была более стойкой.
- Пояс, полотенце или чулки положите на голову перпендикулярно к пробору.
- 1 часть волос нужно закрепить специальной резинкой вместе с поясом, чтобы эти пряди вам не мешали.
- На боку, с которым вы выбрали работать сперва, начинайте заплетать волосы со стороны лба. Для этого возьмите первую прядь и обкрутите вокруг пояса по направлению от лица.
- Другую прядь возьмите с участка на затылке и обведите вокруг пояса навстречу первому.
- Теперь добавьте к пряди чуточку волос и продолжайте плетение.
- Повторите идентичную манипуляцию со второй прядью.
- Заплетайте косичку, поочередно подбирая по пряди со стороны лица и со стороны затылка, пока не заплетете всю часть волос.
- Полученную косичку зафиксируйте резинкой.
- Повторите все то же с 2 частью волос.
- Оставьте такую "прическу" на несколько часов, а еще лучше ложитесь с ней спать. Если ваши волосы послушные, то будет достаточно пары часов, чтобы зафиксировать локоны.
- Когда вы снимете пояс, полотенце или чулки, локоны можно расчесать или просто поворошить пальцами. Полученную форму зафиксируйте лаком для волос.
Смотрите, как сделать красивые локоны без плойки в домашних условиях: