Прическа на осень должна быть трендовой и подходить вашему стилю. Как выбрать идеальный вариант, знают модные инфлюенсеры, которые показывают свои луки на фотографиях в инстаграме.

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Трендовые прически на осень 2021

Прямые пряди и короткое каре

С помощью стильной укладки можно придать своему образу красоты и элегантности. Чтобы уложить каре, нужно нанести пенку на чистые влажные волосы, а затем правильно высушить их феном. После следует приподнять пряди брашингом у корней. Если волосы продолжают закручиваться, то воспользуйтесь выпрямителем на кончиках.



Модное каре / Фото из инстаграма @lissyroddyy

Волны и кудри

Легкие локоны – наиболее идеальная укладка на теплую осень. Волны и кудри выглядят эффектно как на короткой стрижке, так и на длинных волосах. Чтобы создать красивую прическу, используйте бигуди или специальный утюжок.



Стильные локоны / Фото из инстаграма @hoskelsa​

Низкий пучок

Прическа стала настоящим хитом модных показов. Она роскошная и удобная. Для низкого пучка необходимо собрать волосы в хвост с помощью резинки, а потом, замотав пряди в жгут, закрепить их заколками или другими аксессуарами. Чтобы получить более гладкий вариант, нанесите на волосы немного геля для фиксации.



Объемный пучок / Фото из инстаграма @oliviafaeh

Низкая коса

Легко и быстро можно собрать волосы в косу. Экспериментируйте как с небрежными, так и плотными аккуратными вариантами. Обычно фэшн-блогеры делают хвост, а затем из него выделяют 3 пряди для классической косы или "рыбьего хвоста".



Коса идет всем / Фото из инстаграма @carodaur​

Челка

Французский стиль продолжает влюблять в себя многих модниц. Актуальными остаются прически в виде пучка, французских локонов или прямых небрежных прядей. Разнообразить любую укладку можно челкой, что является главным hair-трендом 2021. Распределяйте пряди длинной челки по бокам, чтобы подчеркнуть красоту формы лица.



Акцент на челке / Фото из инстаграма @juliesfi