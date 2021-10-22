Здоровое питание должно быть разнообразным. Для этого следует тщательно организовывать свой ежедневный рацион.

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Сочетание продуктов, которые разнообразят рацион

Томаты и масло

Овощи, в частности томаты, содержат в своем составе много ликопина – главного компонента, который определяет цвет плодов. Ликопин положительно влияет на общее состояние всего организма, стимулирует продуцирование коллагена, помогает бороться с ультрафиолетом. Продукты, богатые на это вещество, лучше всего употреблять с полезными жирами, например, с маслом авокадо.

Цитрусовые и зелень

Если вы интересуетесь темой правильного питания, то должны знать о пользе зеленых салатов. Однако не всегда легко есть порции, которые состоят только из таких продуктов. Чтобы решить проблему, достаточно добавить цитрусовых. Сок лимона способен ускорять метаболизм, а также он хорошо взаимодействует с железом, которого много в зелени. Таким образом вы разнообразите привычный рацион и поможете организму справиться с полезным ужином.



Продукты для разнообразия ежедневного меню / Фото Unsplash

Бобы и рис

Комбинация из бобов и риса прекрасно утоляет голод. Рис содержит в себе много полезных элементов: калий, цинк, железо. Крупа хоть и обогащена сложными углеводами, но она не обладает высокой калорийностью. В то время бобовые культуры включают в свой состав много белка, поэтому этот микс станет идеальным ланчем и поспособствует сбалансированию питания, что впоследствии положительно отразится на Вашей красоте и здоровье.