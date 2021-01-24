Южная Корея – один из главных лидеров бьюти-трендов, как в макияже, так и в уходе за собой. Как создать легкий корейский макияж и почему он такой трендовый – читайте в материале.

Именно в Корее придумали кушон, ВВ-кремы и тинты. В чем же секрет идеального и незаметного мейка, рассказывает Maybelline.

Читайте также Как сделать кожу идеальной: простая регулярная бьюти-привычка

Особенности мейка в корейском стиле

Главный акцент в корейском макияже – это кожа с эффектом "цок-цок", то есть нежная, сияющая и свежая – безупречна.

Также мейк должен быть максимально естественным: румянец – легкий и натуральный, брови – почти прямые, а палитра – лаконичная, нюдовая.

В чем секрет корейского макияжа глаз

Глаза кореянок не любят ярких теней , ведь они почти всегда "съедают" нависшее веко.

, ведь они почти всегда "съедают" нависшее веко. Вместо сложных техник, девушки используют лаконичную черную или коричневую стрелку. Кончик стрелки короткий и смотрит вниз. Такая стрелка делает глаза визуально более округлыми и раскрытыми.

Цветную тушь также используют очень редко, а ресницы вытягивают щеточкой вверх.

а ресницы вытягивают щеточкой вверх. Среди оттенков теней самый популярный – это розовый. Он очень подходит для зеленых глаз.

Губы в корейском макияже