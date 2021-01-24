Секреты корейского макияжа: бьюти-советы
Южная Корея – один из главных лидеров бьюти-трендов, как в макияже, так и в уходе за собой. Как создать легкий корейский макияж и почему он такой трендовый – читайте в материале.
Именно в Корее придумали кушон, ВВ-кремы и тинты. В чем же секрет идеального и незаметного мейка, рассказывает Maybelline.
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Особенности мейка в корейском стиле
Главный акцент в корейском макияже – это кожа с эффектом "цок-цок", то есть нежная, сияющая и свежая – безупречна.
Также мейк должен быть максимально естественным: румянец – легкий и натуральный, брови – почти прямые, а палитра – лаконичная, нюдовая.
В чем секрет корейского макияжа глаз
- Глаза кореянок не любят ярких теней, ведь они почти всегда "съедают" нависшее веко.
- Вместо сложных техник, девушки используют лаконичную черную или коричневую стрелку. Кончик стрелки короткий и смотрит вниз. Такая стрелка делает глаза визуально более округлыми и раскрытыми.
- Цветную тушь также используют очень редко, а ресницы вытягивают щеточкой вверх.
- Среди оттенков теней самый популярный – это розовый. Он очень подходит для зеленых глаз.
Губы в корейском макияже
- Кореянки для макияжа губ используют в 99% случаях градиент без четких границ с эффектом "зацелованных" губ.
- Важная особенность: в Корее очень популярны помады, блески и тинты сочных ягодных цветов, которые отлично подчеркивают форму губ.
- Текстуры используют любые: от матовых до глянцевых и полупрозрачных.
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