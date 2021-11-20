Секреты стрижки боб: звездный hair-стилист поделился важными советами для лучшей прически

Поскольку боб уверенно становится прической, которая никогда не выйдет из моды и всегда будет иметь эффектный вид, каждой женщине стоит знать, как сделать его еще лучше. Парикмахер Джордж Нортвуд, который работает со знаменитостями, в частности создал идеальный боб для Алексы Чанг, поделился собственными секретами.

Стрижка "боб-каре" стала безоговорочным лидером в индустрии красоты в 2021. Даже ярые поклонницы длинных волос решились на кардинальное перевоплощение благодаря этой прическе. Hair-стилист Джордж Нортвуд является экспертом по коротким стрижкам и демонстрирует незаурядную эстетику с помощью волос, поэтому его советы пригодятся для выбора новой стрижки.

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Стрижка боб: секреты звездного стилиста по прическам

Первым делом Джордж Нортвуд подчеркивает: "Что мне нравится в бобе, так это то, что его можно адаптировать под кого угодно. Один и тот же боб не подойдет всем, но благодаря длине его можно подобрать под любую форму лица. И это прекрасно, потому что он может быть разным – лохматой, градуированным в технике Видал Сассун, архитектурным или в стиле гранж 90-х – решать вам". Обычно обладательницам круглого лица идеально подходит длинный боб без челки. Ведь прическа визуально вытянет лицо. Зато женщинам с узким лицом может подходить широкий, короткий боб. Если у вас мягкие черты лица, тупой боб или (blunt bob) поможет придать им резкости, а мягкий, волнистый или текстурированный боб прекрасно подойдет для смягчения более жестких черт.

Идеальный боб Алекси Чанг / Фото из инстаграма звезды

Также стоит прислушаться к звездному парикмахеру, который говорит, что в бобе самое главное – простота. Поэтому старайтесь избегать излишней многослойности в такой стрижке. Длинный или короткий боб служит отличным вариантом стрижки на все времена, особенно если сочетать его с натуральной текстурой волос.

Универсальность боба можно хорошо проследить в эволюции прически Алексы Чанг. Постоянная клиентка и подруга Нортвуда часто пробовала на своем волосы разные вариации стильной стрижки. Эти боб-каре до сих пор остаются одной из самых известных и узнаваемых причесок Джорджа. "Ее волосы сильно изменились за эти годы, но она всегда возвращается к Бобу. Это сильный образ", – отмечает звездный парикмахер.

Джордж Нортвуд добавляет: "то, что начиналось как боб средней длины с броской челкой, превратилось в прическу длиной до подбородка, которая была действительно короткой и пышной. После этого появилась лохматая версия, более короткая спереди "с небольшим начесом/слоем "рваных" прядей у лица, это была отсылка к 90-м – смесь стрижек шэг, боба, а также немного паж". Сейчас образ Алексы простой и красивый боб одной длины, который Чанг часто носит абсолютно прямым. Это несколько гранж 90-х. Волосы одной длины, немного напоминают прическу Вайноны Райдер, чуть – Лоис Лейн. Это классика".

Очаровательная и модная стрижка / Фото из инстаграма @jessicadiner

Кроме Алисии Викандер, Стеллы Маккартни и Клэр Фой, услугами Нортвуда часто пользуется Джессика Дайнер, директор по красоте и Lyfestyle британского Vogue, которая недавно подстригла волосы. Она говорит: "Только Джорджу я доверяла стричь мои волосы, поэтому не было никаких сомнений в том, кто это сделает. Зная, что он создал боб для таких потрясающих женщин, как Алекса и Алисия, я была уверена, что нахожусь в самых лучших руках. Я просто в восторге от нового образа, мы даже переписывались о том, чтобы сделать еще короче, как у Вайноны Райдер, так что следите за новостями. Он просто лучший".

На идеальный боб также в значительной степени влияет укладка. Нортвуд советует придерживаться минималистичного подхода. "Вымойте волосы, промокните полотенцем и нанесите какое-то средство для укладки, к примеру, мой Moisturising Cream, чтобы стимулировать естественную волну. Затем дайте ему высохнуть в естественной способ, – говорит он, добавляя, что зимой это может быть немного сложнее. – Вы не сможете достичь такой воздушно-сухой текстуры с помощью инструментов".

Процесс создания боб-каре / Фото из инстаграма Джорджа Нортвуда

Мастер по прическам добавляет, что улучшить укладку и придать волосам естественную форму можно с помощью стайлеров или выпрямителей. "Если у вас вьющиеся волосы, возьмите плоскую утюг и разгладить его, а если вам нужна форма спереди, сделайте укладка утюгами. Мой совет – всегда давать волосам высохнуть самостоятельно, а затем работать с тем, что делает его естественным. Прическа француженки, которую все так любят, - это просто прическа, которая имеет естественный вид, как будто вы в нее не вмешивались", – рассказывает Нортвуд.



Как выглядит идеальный боб / Фото из инстаграма Джорджа Нортвуда