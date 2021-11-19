Знаменитые красавицы продолжают экспериментировать. Они вдохновились французским стилем. Если у Джиджи это может быть парик, то Кайя точно отрезала часть своих волос и не зря, потому что имеет неимоверно эффектный вид.

Вам будет интересно Идеальны для вечеринок: 3 стильные экспресс-укладки от Ванессы Хадженс – гламурные фото

Идеальная челка, которая подходит всем: показывают Кайя Гербер и Джиджи Хадид

Недавно модель и молодая мамочка Джиджи Хадид опубликовала фото в инстаграме с новым имиджем. Таким образом она присоединилась к модели Каи Гербер, которая ранее дебютировала с челкой во французском стиле на ежегодной церемонии вручения InStyle Awards.

Кайя Гербер эффектно обновила имидж / Фото из инстаграма модели

Обновленный темно-медный цвет волос длинная челка к ресницам очень к лицу Джиджи. Такая прическа подчеркивает ее светло-голубые глаза, а черты лица Каи делает более четкими и выразительными.

Джиджи соединила густую челку с Nude-макияжем губ в стиле 90-х, контур которых обведен более темным карандашом для губ, белым жилетом и штанами от H&M. Интересно, что многие знаменитости взялись оценивать новую прическу модели. От Джонатана Ван Несса, который сказал, что он "одержим", до Хелены Кристенсен, что прокомментировала прическу множеством сердечек-емоджі.

Густая и длинная челка Джиджи стала хитом. Ее последние смена имиджа вызвала активное обсуждение в соцсетях, поэтому вскоре такой акцент будут пытаться повторить все. Если вы не готовы решаться на кардинальное перевоплощение, то воспользуйтесь накладными прядями, имитирующие челка.

Стильная прическа от Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели

Стильная прическа от Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели

Стильная прическа от Джиджи Хадид / Фото из инстаграма модели

Прежде чем делать челку, подумайте, готовы ли вы тратить дополнительное время на его укладку. Ведь со временем прическа потеряет тот вид, что был сразу после посещения парикмахера. После вашего решения следует сделать следующий шаг – выбрать челку, на который вы готовы сделать ставку: классический прямой, короткий, челку-шторку, рваный, который недавно повторила Кайя Гербер. Однако трендсеттерки доказывают, что в следующем сезоне трендовыми будет густая и рваная челка.