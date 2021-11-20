Секрети стрижки боб: зірковий hair-стиліст поділився важливими порадами для найкращої зачіски

Оскільки боб впевнено стає зачіскою, яка ніколи не вийде з моди і завжди матиме ефектний вигляд, кожній жінці варто знати, як зробити його ще кращим. Перукар Джордж Нортвуд, який працює зі знаменитостями, зокрема створив ідеальний боб для Алекси Чанг, поділився власними секретами.

Стрижка "боб-каре" стала беззаперечним лідером в індустрії краси у 2021. Навіть затяті прихильниці довгого волосся наважилися на кардинальне перевтілення завдяки цій зачісці. Hair-стиліст Джордж Нортвуд є експертом щодо коротких стрижок і демонструє неабияку естетику за допомогою волосся, тому його поради стануть у нагоді для вибору нової стрижки.

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Стрижка боб: секрети зіркового стиліста зі зачісок

Насамперед Джордж Нортвуд наголошує: "Що мені подобається в бобі, так це те, що його можна адаптувати під кого завгодно. Один і той же боб не підійде всім, але завдяки довжині його можна підібрати під будь-яку форму обличчя. І це чудово, тому що він може бути різним – кудлатим, градуйованим, у техніці Відал Сассун, архітектурним або в стилі гранж 90-х – вирішувати вам". Зазвичай власницям круглого обличчя ідеально підходить довгий боб без чубчика. Адже зачіска візуально витягне лице. Натомість жінкам з вузьким обличчям може личити широкий, більш короткий боб. Якщо у вас м'які риси обличчя, тупий боб або (blunt bob) допоможе надати їм різкості, а м'який, хвилястий або текстурований боб чудово підійде для пом'якшення більш жорстких рис.



Ідеальний боб Алекси Чанг / Фото з інстаграму зірки

Також варто прислухатися до зіркового перукаря, який каже, що в бобі найголовніше – простота. Тому намагайтеся уникати зайвої багатошаровості в такій стрижці. Довгий чи короткий боб слугує чудовим варіантом стрижки на всі часи, особливо якщо поєднувати його з натуральною текстурою волосся.

Універсальність бобу можна добре простежити в еволюції зачіски Алекси Чанг. Постійна клієнтка і подруга Нортвуда часто пробувала на своєму волосся різні варіації стильної стрижки. Ці боб-каре досі залишаються одним із найвідоміших і впізнаваних зачісок Джорджа. "Її волосся дуже змінилося за ці роки, але воно завжди повертається до боба. Це сильний образ", – зазначає зірковий перукар.

Джордж Нортвуд додає: "Те, що починалося як боб середньої довжини з помітним чубчиком, перетворилося на зачіску завдовжки до підборіддя, яка була справді короткою й пишною. Після цього з'явилася кудлата версія, більш коротка спереду "з невеликим начісуванням/шаром "рваних" пасм біля обличчя, це було відсилання до 90-х – суміш стрижок шег, боба, а також трохи паж". Зараз образ Алекси простий і красивий боб однієї довжини, який Чанг часто носить абсолютно прямим. Це дещо гранж 90-х. Волосся однієї довжини, трохи нагадує зачіску Вайнони Райдер, трохи – Лоїс Лейн. Це класика".



Чарівна та модна стрижка / Фото з інстаграму @jessicadiner

Окрім Алісії Вікандер, Стелли Маккартні та Клер Фой, послугами Нортвуда часто користується Джесіка Дайнер, директорка з краси і Lyfestyle британського Vogue, яка нещодавно підстригла волосся. Вона каже: "Тільки Джорджу я довіряла стригти моє волосся, тому не було жодних сумнівів у тому, хто це зробить. Знаючи, що він створив боб для таких приголомшливих жінок, як Алекса та Алісія, я була впевнена, що перебуваю в найкращих руках. Я просто в захваті від нового образу, ми навіть листувалися про те, щоб зробити ще коротше, як у Вайнони Райдер, так що слідкуйте за новинами. Він просто найкращий".

На ідеальний боб також значною мірою впливає укладка. Нортвуд радить дотримуватися мінімалістичного підходу. "Вимийте волосся, промокніть рушником і нанесіть якийсь засіб для укладання, до прикладу, мій Moisturising Cream, щоб стимулювати природну хвилю. Потім дайте йому висохнути у природній спосіб, – каже він, додаючи, що взимку це може бути трохи складніше. – Ви не зможете досягти такої повітряно-сухої текстури за допомогою інструментів".



Процес створення боб-каре / Фото з інстаграму Джорджа Нортвуда

Майстер зі зачісок додає, що поліпшити укладку і надати волоссю природної форми можна за допомогою стайлерів або випрямлячів. "Якщо у вас кучеряве волосся, візьміть пласку праску і розгладьте його, а якщо вам потрібна форма спереду, зробіть укладання прасками. Моя порада – завжди давати волоссю висохнути самостійно, а потім працювати з тим, що робить його природним. Зачіска француженки, яку всі так люблять, – це просто зачіска, яка має природний вигляд, наче ви в неї не втручалися", – розповідає Нортвуд.



Як виглядає ідеальний боб / Фото з інстаграму Джорджа Нортвуда