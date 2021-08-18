Сексуальную прическу от Хейли Бибер может повторить каждая женщина за 10 минут. Укладка станет удачным дополнением образа на свидание или вечеринку по особому случаю. Известная модель показала, как делает волны на своих волосах в видео, которое опубликовала на своем ютуб-канале.

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Хейли Бибер показала, как делать сексуальные волны на волосах

На ютуб-канале Хейли Бибер появился туториал по созданию легких пляжных локонов. Преимуществом любимой укладки звезды является то, что она имеет естественный и обольстительный вид одновременно. Хейли говорит, что эту прическу стоит сделать на свидание, потому что такой стиль особенно нравится мужчинам.

Если вы когда-нибудь задумывались, как Хейли Бибер делает свои фирменные небрежные волны, то стоит посмотреть новое видео модели. Ведь она продемонстрировала пошаговое создание любимой прически: прежде всего Хейли наносит на волосы термозащиту, спрей для объема, затем – спрей для текстуры, закрепляет верхнюю часть волос на макушке и начинает накручивать прядь за прядью с помощью специального термоприбора – Dyson Corrale Hair Straightener. Чтобы получить легкие локоны жена Джастина Бибера на каждой секции волос повторяет движения настоящей волны.



Любимая укладка Хейли Бибер / Фото с инстаграму модели

Стильную укладку на примере Хейли Бибер нужно повторять сразу после мытья волос, пока они мягкие и им легко придать любую форму. Секретным средством, которое помогает звездной красавице получить желаемые волны, является IGK Beach Club Texture Spray. В течение процесса она несколько раз наносит текстурирующий спрей. Продукт способствует тому, чтобы Хейли могла контролировать прибор для накручивания волос, а пряди становились гуще и объемнее.

Когда модель закончила накручивать локоны по всей шевелюре, то еще раз нанесла спрей для эффектной текстуры и воспользовалась сухим шампунем. Последним шагом в создании фирменной укладки Хейли Бибер является нанесение спрея для осветления волос.



Идея прически на свидание / Фото с инстаграма Хейли Бибер

Смотрите, как сделать легкие небрежные локоны в стиле Хейли Бибер: