Волнистые и кудрявые волосы отличается от прямых. Прежде всего структура кудрей более уязвимая и пористая, потому волосяные чешуйки не прилегают плотно друг к другу. Также кудрявая шевелюра плохо впитывает влагу, более склонна к сухости и травмированию. Поэтому важно правильно ухаживать за локонами, чтобы не повредить их, не привести к обременению волос, ломкости, потери формы и упругости.

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5 ошибок в уходе за кудрявыми волосами

Чрезмерное мытье. Преимуществом структуры волнистых прядей является то, что их не нужно очень часто мыть. Эксперты советуют кудрявым красавицам мыть голову не чаще 2 раз в неделю.

Преимуществом структуры волнистых прядей является то, что их не нужно очень часто мыть. Эксперты советуют кудрявым красавицам мыть голову не чаще 2 раз в неделю. Использование сульфатных шампуней. Такие средства способны вымывать природный слой жира, что вызывает сухость кудрей. Поэтому старайтесь использовать не такие агрессивные продукты для очистки волос. Попробуйте шампуни без содержания сульфатов или экспериментируйте с ковошингом (метод, который предусматривает мытье головы с помощью кондиционеров, а не шампуней).



Правильный уход за кудрявыми волосами / Фото с инстаграма Зендеи

Пользование силиконовыми кондиционерами или полный отказ от кондиционеров. Волнистых волосам нужны кондиционеры. Ведь они смягчают волосы, облегчают расчесывание, глубоко увлажняют и питают их. А силиконы утяжеляют пряди. Именно поэтому локон со временем теряет свою форму. В частности, силиконовый кондиционер может смыть только сульфатный шампунь, поэтому, отказываясь от второго, следует заменить и кондиционер.

Волнистых волосам нужны кондиционеры. Ведь они смягчают волосы, облегчают расчесывание, глубоко увлажняют и питают их. А силиконы утяжеляют пряди. Именно поэтому локон со временем теряет свою форму. В частности, силиконовый кондиционер может смыть только сульфатный шампунь, поэтому, отказываясь от второго, следует заменить и кондиционер. Неправильное сушение феном. Если есть такая возможность, то позвольте волосам высыхать естественным путем, потому что тогда кудри дольше сохранять надлежащую форму и не будут пушистыми. В противном случае используйте специальную насадку диффузор для фена и сушите волосы холодным воздухом. Также не забывайте предварительно наносить на пряди стайлинг-крем.



Особенности ухода за кудрявыми волосами / Фото с инстаграма Риты Оры