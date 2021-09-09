Селена Гомес показала, как сделать вечерний макияж, и поделилась бьюти-секретами: видео

Американская певица и актриса Селена Гомес каждый раз, как появляется на публике, демонстрирует модный и красивый бьюти-образ. 29-летняя звездная красавица записала видео, на котором показала, как делает эффектный вечерний макияж. Возможно, вы также захотите повторить голливудскую идею мейк-апа.

Селена Гомес сняла туториал для Vogue Beauty. Девушка отметила: "Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что меньше – это лучше, я чувствую себя сексуальнее, когда не наношу на себя столько макияжа. Вам не нужно этого, чтобы выглядеть красивой. Вы уже красивы".

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Вечерний макияж и бьюти-секреты от Селены Гомес

Первым делом Селена наносит масло пачули на запястья и шею для успокоения. Затем использует патчи под глазами из огурца – Sephora Collection Clean Eye Mask. В то же время звезда распределяет по лицу сыворотку Tatcha The Dewy Serum. Селена подчеркивает, что всегда очищает лицо перед нанесением макияжа.

Следующий этап – праймер от собственного бьюти-бренда Селены Гомес Rare Beauty Pore Diffusing Primer.

Интересным секретом красоты Селены является музыка. Она говорит, что не может прожить ни одного дня без подтанцовки под хорошую музыку. Также важной составляющей ее бьюти-рутины являются физические нагрузки, которые помогают певице иметь привлекательный вид.

Затем Селена наносит тональную основу Rare Beauty Liquid Touch Weightless Foundation, размазывая ее специальной кистью. Затем она еще одним слоем средства точечно маскирует мелкие недостатки на лице. Любимый косметический продукт звезды – консилер Rare Beauty Liquid Touch Brightening Concealer. С помощью консилера она освещает проблемные участки лица, чем делает их менее заметными.

Со временем знаменитость расчесывает брови щеточкой и оформляет с помощью теней и скошенной кисти. На веки Селена наносит Rare Beauty Stay Vulnerable Liquid Eyeshadow и растушевывает тени.

В повседневной жизни Селена Гомес использует только консилер и немного румян. "Но если я куда-то иду, то это время, когда я могу попробовать новые вещи. Я могу применять мой лайнер, цвета, блестки. Это просто весело – добавить немного этого", – отметила певица в видео.

Поэтому для вечернего макияжа звезда делает черные стрелки, рисует ресницы тушью и подкручивает их специальными щипцами (после использования туши, а не перед, как это делает большинство женщин). Пушистой кистью красавица наносит румяна на "яблочки" щек, корректирует бронзером отдельные участки лица, чтобы создать эффект "поцелованного солнцем", придает блеск с помощью хайлайтера. После этих шагов Селена Гомес еще раз наносит консилер под глаза и на отдельные участки кожи, если есть такая необходимость. В вечернем мейк-апе губы звезды украсила матовая помада.

Как сделать макияж Селены Гомес / Фото из инстаграма звезды

Смотрите, как Селена Гомес делает вечерний макияж: