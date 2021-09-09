Селена Гомес показала, як зробити вечірній макіяж, та поділилася б'юті-секретами: відео

Американська співачка та акторка Селена Гомес щоразу, як з'являється на публіці, демонструє модний і красивий б'юті-образ. 29-річна зіркова красуня записала відео, на якому показала, як робить ефектний вечірній макіяж. Можливо, ви також захочете повторити голлівудську ідею мейк-апу.

Селена Гомес зняла туторіал для Vogue Beauty. Дівчина зазначила: "Чим старшою я стаю, тим більше я розумію, що менше – це краще, я відчуваю себе сексуальніше, коли не маю на собі стільки макіяжу. Вам не потрібно цього, щоб виглядати красивою. Ви вже красиві".

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Вечірній макіяж та б'юті-секрети від Селени Гомес

Насамперед Селена наносить олію пачулі на зап'ястя і шию для заспокоєння. Потім використовує патчі під очі з огірка – Sephora Collection Clean Eye Mask. Водночас зірка розподіляє по обличчі сироватку Tatcha The Dewy Serum. Селена наголошує, що завжди очищує обличчя перед нанесенням макіяжу.

Наступний етап – праймер від власного б'юті-бренда Селени Гомес Rare Beauty Pore Diffusing Primer.

Цікавим секретом краси Селени є музика. Вона каже, що не може прожити жодного дня без підтанцьовування під хорошу музику. Також важливою складовою її б'юті-рутини є фізичні навантаження, які допомагають співачці мати привабливий вигляд.

Потім Селена наносить тональну основу Rare Beauty Liquid Touch Weightless Foundation, розмащуючи її спеціальним пензлем. Потім вона ще одним шаром засобу точково маскує дрібні недоліки на обличчі. Улюбленим косметичним продуктом зірки є консилер Rare Beauty Liquid Touch Brightening Concealer. За допомогою консилера вона висвітлює проблемні ділянки обличчя, чим робить їх менш помітними.

Згодом знаменитість розчісує брови щіточкою та оформлює за допомогою тіней і скошеного пензля. На повіки Селена наносить Rare Beauty Stay Vulnerable Liquid Eyeshadow та розтушовує тіні.

У повсякденному житті Селена Гомес використовує лише консилер та трішки рум'ян. "Але якщо я кудись йду, то це час, коли я можу спробувати нові речі. Я можу застосовувати мій лайнер, кольори, блискітки. Це просто весело – додати трішки цього", – зазначила співачка у відео.

Тому для вечірнього макіяжу зірка робить чорні стрілки, малює вії тушшю і підкручує їх спеціальними щипцями (опісля використання туші, а не перед, як це робить більшість жінок). Пухнастим пензлем красуня наносить рум'яна на "яблучка" щік, корегує бронзером окремі ділянки обличчя, аби створити ефект "поцілованого сонцем", додає блиску за допомогою хайлайтера. Після цих кроків Селена Гомес ще раз наносить консилер під очі та на окремі ділянки шкіри, якщо є така необхідність. У вечірньому мейк-апі губи зірки прикрасила матова помада.



Як зробити макіяж Селени Гомес / Фото з інстаграму зірки

Дивіться, як Селена Гомес робить вечірній макіяж: