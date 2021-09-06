Француженки обладают немалым количеством секретов красоты. Даже макияж они делают с соблюдением особых правил. Чтобы подчеркнуть преимущества своей внешности и незаметно замаскировать недостатки, узнайте, как утонченные женщины из Франции создают повседневный мейкап.