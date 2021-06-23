Синди Кроуфорд опубликовала на своей инстаграм-странице новое фото, с помощью которого презентовала бьюти-новинки своего косметического бренда Meaningful Beauty. Теперь модель также будет создавать косметику для волос. Однако поклонники знаменитости также обратили внимание на ее роскошные волосы и красоту, которая кажется вечной.
Также интересно: The Body Shop будет выпускать на 100 процентов веганское продукцию: что это значит
Синди Кроуфорд поразила красотой на новых фото
55-летняя известная красавица в своей публикации заявила, что давно мечтала создать косметику для красоты и здоровья волос. Также Синди добавила, что новые бьюти-продукты будут иметь антиэйдж свойства.
Я невероятно счастлива наконец представить линию для волос своего бренда Meaningful Beauty. Мы всегда говорим о том, что наша кожа стареет, но мы редко говорим о том, что наши волосы тоже стареет. Мои волосы сильно изменились с годами, особенно после того, как я родила своих детей. Поэтому я хотела создать линию, которая поднимет вопрос о важности ухода за волосами,
– рассказала в заметке Синди Кроуфорд.
На новых фото для рекламы новой продукции от косметического бренда Meaningful Beauty Синди появилась с объемной укладкой: подкрученные пряди и крупные локоны. Что касается макияжа, то звезда выбрала легкий сияющий стиль в нейтральных тонах. Таким образом модель еще визуально лишилась нескольких лет.
Реакция поклонников
- "Как ей удается не стареть";
- "Вообще не стареет";
- "Такая красивая";
- "Ты не меняешься";
- "Не верю, что тебе 55 лет!";
- "Очень жду, чтобы попробовать это. Это правда. Никто на самом деле не думает о старении волос";
- "Очень горячо";
- "Всегда роскошная".