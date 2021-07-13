Слава регулярно делает уколы красоты, чтобы ее губы не теряли объема, а на лице не появлялись морщины и другие признаки старения. Женщина настолько откровенна со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее 1 миллион, что подробно показала на видео, как ее косметолог проводит процедуру: вводит филлеры в кожные ткани.

Также интересно: "Лицо нуждается в регенерации": певица Руслана увеличила губы – фото процесса

Слава Каминская показала, как ей делали уколы красоты

Экс-участнице женской поп-группы "Неангелы" 16 июля 2021 года исполнится 37 лет. Накануне своего дня рождения певица посетила своего косметолога в клинику пластической хирургии, чтобы скорректировать контур губ и уколоть ботокс в лоб. Во время процесса звезда делилась эмоциональными короткими роликами на своей инстаграм-странице.



Слава Каминская подкорректировала форму губ / Фото из инстаграма артистки

На кадрах можно увидеть, как Славу готовят к бьюти-процедуре (видео с обезболивающим кремом на губах) и непосредственно делают инъекции. Инфлуенсер не скрывала, что процесс не является одним из приятных. Однако она убеждена, что красота требует жертв. При этом известная красавица смогла пошутить на видео. Исполнительница сказала:"будут губы, как у утки". А на других роликах, где ей вводили препарат, Слава Каминская зажмурилась, но заверила, что ей не больно.



Подготовка к корректировке губ / Фото из инстаграма Славы Каминской



Особенности бьюти-процедуры / Фото из инстаграма Славы Каминской



Слава Каминская и инъекции красоты / Фото из инстаграма артистки



Слава Каминская убрала морщины / Фото из инстаграма артистки

Впоследствии после процедуры Слава Каминская продолжила снимать сторис и делиться с подписчиками в инстаграме событиями из своей жизни.

Напомним: в прошлом году певица призналась, что ей сделали липосакцию. О процедуре Слава написала на своей инстаграм-странице, но деталями не поделилась. Однако Каминская отметила, что жир вернули обратно в ее тело, но в те участки, которым это было нужно.