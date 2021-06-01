Smoky eyes: 5 исполнителей, которые сделали эффектный макияж глаз популярным

Техника мейкапа "смоки-айс" снова в тренде. Однако у нее есть свойство быть популярной циклично. В значительной степени это зависит от популярных исполнителей, которые начинают тенденции красоты – появляются на сцене в оригинальном бьюти-образе, а его потом повторяют тысячи поклонников.

В свое время smoky eyes популяризировали разные звезды. Поэтому стоит узнать больше, кто и как поспособствовал тому, что макияж глаз с дымчатым эффектом до сих пор в моде.

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5 исполнителей, которые сделали smoky eyes популярным

Аврил Лавин

Певица Аврил Лавин в 2000-х была иконой стиля для всех подростков мира. Молодые девушки спешили покрасить свои волосы в блонд или сделать розовые кончики, а также повторить культовый smoky eyes певицы. Ведь черный цвет был символичным для Аврил. Настоящая рокерша носили черные худи, платья и джинсы. При этом она не забывала использовать в своем бьюти-образе розовый оттенок, чтобы придать чуточку гламура.

Билли Джо Армстронг

Поклонником smoky eyes также был солист группы Green Day Билли Джо Армстронг. Визажисты отмечают, что такой макияж имеет особенно эффектный вид на мужчинах. Обычно мужчины не экспериментируют с различными техниками мейкапа глаз. Им достаточно просто растушевать черный карандаш вокруг глаз. Иногда они даже делают это пальцем. Тогда со сцены их взгляд кажется выразительнее и эффектнее.

The Rasmus

Мейкап "смоки-айс" был визитной карточкой еще и солиста группы The Rasmus. Он дополнял яркий макияж глаз перьями в волосах, чтобы создать свой особый образ.

The Evanescence

Певица Эми Ли, солистка рок-группы The Evanescence, всегда была воплощением готического стиля: корсеты на концертах, длинные юбки и массивные ботинки. Понятно, что тематический образ она подчеркивала выразительным smoky eyes, которых вдохновлял поклонников ее творчества делать то же самое.

Дамиано Давид

Благодаря победе итальянской группы Måneskin на песенном конкурсе Евровидение-2021 рок-стиль снова на пике популярности. В сети уже немало обсуждений макияжа солиста группы Дамиано Давида, который восхитил не только эмоциональным и профессиональным вокалом, но и харизмой. Теперь бьюти-блогеры публикуют туториалы, в которых показывают, как сделать smoky eyes в стиле известного вокалиста.