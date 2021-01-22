Smoky eyes или смоки-айс – макияж глаз с дымчатым эффектом. Его считают одним из самых сексуальных, ведь с помощью такой техники макияжа глаз можно придать взгляду выразительности и особого шарма. Поскольку впереди еще немало праздников: Китайский Новый год, День святого Валентина и другие, то стоит узнать больше о секретах создания smoky eyes.

Чтобы сделать смоки-айс, как профессионал, вам понадобится немного времени и несколько необходимых косметических продуктов и бьюти-инструментов. Национальный визажист Armani beauty Анастасия Кириллова поделилась с Elle своими знаниями.

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Как сделать смоки-айс

Прежде чем рассказать о создании макияжа в стиле smoky eyes, визажист Armani beauty вспоминает, что дымчатый мейк-ап глаз появился в 20-х годах прошлого века. Представители индустрии красоты считают, что современную интерпретацию вечернего смоки-айс создала креативный директор по макияжу Armani beauty Линда Кантелло.

В 90-е Линда была одной из первых визажистов, которая начала экспериментировать с растушевкой теней разных оттенков: от плотного и насыщенного возле ресниц до натурального нюдового,

– добавляет Анастасия Кириллова.

Чтобы повторить современный модный макияж глаз с дымчатым эффектом, можно использовать не только классические черные, коричневые или серые оттенки, но и яркие тени для век, неоновые синие или медные. Также веки удобнее красить жидкими тенями, но обычный сухой пигмент и карандаш тоже подойдут.



Макияж смоки-айс / Фото из инстаграма Хунг Ванго

Нанесите аккуратно жидкие тени на веки. Для этого приложите плоской стороной аппликатор максимально близко к линии роста ресниц, сделайте широкий мазок, а границы цвета тщательно растушуйте подушечками пальцев или пушистой кистью. Если вы стремитесь в итоге получить более мягкий акварельный эффект, то одного слоя теней будет достаточно. Чтобы цвет был глубоким – наносите несколько слоев. В случае, когда вы размазали продукт, то скорректировать недостатки можно с помощью консилера. Для дополнительной эффектности взгляда накрасьте ресницы тушью для объема.



Советы для создания сексуального макияжа / Фото из инстаграма @kubranurmakeup

Международная визажистка Линда Кантелло делится собственным любимым способом создания макияжа smokey eyes: "нанесите черный карандаш для глаз плотно по линии роста верхних и нижних ресниц. Оттенок карандаша могу быть любым, не ограничивайтесь лиши классическим черным. Не пытайтесь нарисовать линию идеально, главное – равномерно заполнить пространство между ресницами, чтобы не оставалось не прорисованных промежутков. Растушуйте карандаш в направлении к вискам, придавая глазу вытянутую, кошачью форму".