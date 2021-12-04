19-летняя Билли Айлиш вновь сменила имидж. Она больше не блондинка. Знаменитость поразила поклонников новым цветом волос на селфи, которые опубликовала на своей инстаграм-странице, где у нее 97 миллионов подписчиков.

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Билли Айлиш снова стала брюнеткой

Популярная знаменитость, которая в начале года поразила фанов своим бьюти-перевоплощением в блондинку, решила вернуться к темному цвету волос. Билли Айлиш похвасталась новым hair-образом с помощью инстаграм-селфи.

На новых фото звезда позирует с темными волосами, одетая в черную футболку поверх белого лонгслива. К первому сообщению известная красавица добавила подпись: "Скучали по мне". За сутки публикация Айлиш собрала почти 13 миллионов лайков и более 220 тысяч комментариев.



Билли Айлиш кардинально изменила цвет волос / Фото из инстаграма певицы



Новый имидж Билли Айлиш / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что ранее в одном из своих интервью Билли призналась, что решила покраситься в светлый оттенок благодаря поклонникам, которые вдохновили ее на кардинальное изменение внешности. "Я давно хотела стать блондинкой. Я не знаю, что на меня нашло. Когда у меня еще были зеленые волосы, я увидела фото, сделанные фанами. Они с помощью фотошопа сделали мои волосы светлыми. И я подумала: А! Так круто! Хочу!", – добавила певица.

Реакция поклонников