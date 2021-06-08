Снова как Санса Старк: новое радикальное бьюти-перевоплощение Софи Тернер

Звезда "Игры престолов", сыгравшая Сансу Старк, Софи Тернер ранее удивила кардинальным окрашиванием волос в модный белокурый цвет. На этот раз актриса заинтриговала своих поклонников радикальным возвращением в старый имидж, опубликовав сториз в инстаграме.

Именно рыжий оттенок волос когда-то прославил юную Софи во время съемок сериала "Игра престолов" и фильма "Люди Икс: Темный Феникс". Подписчики звезды предполагают, что новый образ знаменитости в стиле Сансы Старк символизирует новый жизненный этап или новую роль.

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У Софи Тернер снова рыжие волосы

За последнюю неделю 25-летняя звездная мамочка уже второй раз экспериментирует со своим имиджем. Сначала она сделала hair-эксперимент, и решительно подрезала жидкую челку. А с ярким рыжим цветом волос Софи сначала опубликовала фотографию из ванны в своей истории в инстаграме, а потом появилась на воскресном бейсбольном матче вместе с любимым в Атланте.

На снимке в своей ванной Софи прикрыла лицо рукой, но новый оттенок шевелюры можно детально разглядеть. Также актриса позировала в футболке, посвященной новому альбому любимицы подростков певицы Оливии Родриго.



Изменение имиджа / Фото из инстаграма Софи Тернер

Подписчики Софи Тернер предполагают, что она, вероятно, покраской волос начала подготовку к съемкам в минисериале The Staircase, который будет рассказывать историю Майкла Петерсона, осужденного за убийство жены. Софи сыграет в ленте роль образцовой дочери главного героя, Маргарет Рэтлифф.

"Какой бы ни была истинная причина, блондинка или рыжая, Софи выглядит великолепно", – комментируют поклонники актрисы.

Как выглядела Софи тернер, когда была блондинкой