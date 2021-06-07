Если вы не сторонница магазинных косметических средств для борьбы с выпадением волос, то существуют и альтернативные методы. Подробнее об этом рассказал врач-трихолог, специалист в области народной медицины Арсений Попов.

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Как остановить выпадение волос народными методами

2 раза в неделю мойте волосы отваром из цветков календулы и корня лопуха. Для приготовления полезной жидкости вам понадобится 1 литр воды, 10 граммов календулы и 20 граммов лопуха. Чтобы получить лучший результат, добавьте в отвар 15 г шишек хмеля.

Если не боитесь специфического запаха, то втирайте в кожу головы луковый сок с коньяком и отваром корней репейника. Смешайте коньяк, луковый сок и отвар корней репейника в пропорции 1:2:6.

Полощите волосы такой смесью: экстракт крапивы, лесного ореха, хмеля и чистотела в равных пропорциях разведите с смесью масел по 10 граммов – репейным, розовым, облепиховым, эвкалиптовым и с 5 граммами цветочной пыльцы.

2 или 3 раза в неделю перед сном втирайте в кожу головы настой красного перца, обвертывайте голову пищевой пленкой или берите шапочку и ложитесь спать, а утром тщательно вымойте волосы. Настойка красного перца стимулирует приток крови. Чтобы ее приготовить, 1 часть перца залейте 100 граммами 70-градусного спирта, настаивайте 6 – 7 дней, а затем перед использованием разводите в кипяченой воде необходимое количество жидкости.

Еще один рецепт против выпадения волос: смешайте 1 яйцо, 2 столовые ложки касторового масла, 1 чайную ложку яблочного уксуса и 1 чайную ложку глицерина. Смесь нужно хорошо взбить, а затем втереть в корни волос. Накройте голову теплым махровым полотенцем, подержите немного над паром и смойте остатки ингредиентов.

Дважды в неделю втирайте в кожу головы маску с алоэ. Для этого срежьте листья алоэ снизу и посередине, промойте их кипяченой водой, высушите, заверните в бумагу и положите в холодильник на 12 суток. После этого выбросьте почерневшие листья, а "здоровые" измельчите и выжмите из него сок через марлю.

Напомним, что волосы могут чрезмерно выпадать по разным причинам, поэтому иногда никакие бьюти-ухищрения не помогут справиться с проблемой. В таком случае нужно срочно обратиться к опытному дерматологу или трихологу.

Советы, которые помогут избежать выпадения волос