Вариаций рыжего цвета волос много: различные оттенки бронзы, имбиря, граната. Вдохновитесь на бьюти-перевоплощение подборкой самых модных оттенков, которые стоит "примерить" этим летом.

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Модные оттенки для рыжеволосых

Темная медь

Оттенок является уникальным и модным. Он обладает свойством придавать образу невероятную протяженность и сексуальность. Чтобы получить оттенок идеальной темной меди, не стоит экспериментировать самостоятельно – лучше обратиться к профессионалу.

Элегантная бронза

Изысканный цвет, соединивший в себе оттенки медного и приглушенного коричневого. Такое окрашивание даст более сдержанный эффект, но также очень трендовый. Преимущество "элегантной бронзы" в том, что она подходит женщинам любого возраста.

Безмятежный медный

Цвет добавляет образу летней беззаботности. С ним ваши пряди будут напоминать лучи солнца. Окрашивание в такой оттенок подойдет девушкам с белоснежной и загорелой кожей. Медный тон будет освежать ваше лицо и визуально омолаживать.

Золотисто-каштановый

На него стоит обратить особое внимание обладательницам темной или персиковой кожи. Чтобы иметь красивый, дорогой и благородный вид, достаточно придать своим локонам рыже-каштанового оттенка с золотистыми бликами.

Взрывной апельсин

Сочный оттенок апельсина понравится девушкам, которые не в восторге от яркого воплощения рыжего. Наиболее гармонично апельсиновые волосы будут смотреться на красавицах со светлым тоном кожи.