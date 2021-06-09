Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Кравчук рассказала о причинах, симптомах и лечении отслоенного ногтя. Если оперативно отреагировать на проблему, то можно избежать еще худших последствий.

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Что нужно знать об отслоении ногтя

Онихолизис – это явление, когда ноготь отслаивается от ногтевого ложа, то есть от живой кожи в основании ногтевой пластины. Обычно ноготь "отстает" на свободном крае или со стороны боковых валиков. Тогда меняется и цвет ногтевой пластины. Он становится беловато-серым. А сам ноготь начинает расслаиваться и отламываться во время выполнения гигиенических процедур.

В случае онихолизиса нарушается микроциркуляция и питание ногтя. Через новообразованную пустоту попадают грибки, бактерии с воздухом беспрепятственно проникают в ногтевой карман между поврежденным ногтем и тканями кожи, где начинают размножаться. Если в глубокие слои эпидермиса попадают патогенные микроорганизмы, то ноготь приобретает коричневый или синий оттенок, нагнаивается. Как следствие: кожа краснеет, чешется, кутикула отстает, а иногда даже покрытие сдувается из-за присутствия жидкости в "кармане".

Специалисты отличают частичный (краевой) и тотальный онахолизис. Признаком краевого является повреждение части ногтя в виде полосы, тотального – поврежден весь ноготь в форме полумесяца или трапеции.

Причины отслоения ногтя

Нейл-мастер использовал некачественный или просроченный лак или базу.

Рабочий инструмент не был продезинфицированным.

Мастер маникюра слишком истончил или травмировал ногтевую пластину во время спиливания гель-лака фрезером.

Ноготь сжался во время сушки акриловых лаков под ультрафиолетовой лампой.

Через 21 день после маникюра ногти отрастают примерно на 2 миллиметра. Если носить гель-лак 5–6 недель, то он будет отягощать участок роста и свободный край ногтя. Поэтому снимайте маникюр после 3 недель ношения.

Бытовая травма.

Аллергия на обезжириватель, праймер, ультрафиолет.

Ношение длинных ногтей, равных ногтевому ложу-если длина отращенного ногтя равна длине ногтевого ложа, свободный край работает на отрыв. Во время контакта с предметами обихода или поверхностями он поднимается, каждый раз отрываясь от ногтевого ложа.

Добавим, что онихолизис может возникать и на ногтях пальцев ног, если вы носите тесную или неудобную обувь.

Как лечить отслаивающийся ноготь

Если у вас возникли подозрения на онихолизис, то первым делом обратитесь к дерматологу. А также снимите аккуратно покрытие, не покрывайте ноготь ничем, не распаривайте и не заклеивайте пластырем. Пользы от таких манипуляций не будет.

В случае подтверждения диагноза поврежденную часть ногтевой пластины, то есть "карман", нужно удалить. Это должен сделать специалист. Со временем форма ногтя восстановится с помощью реконструирующего геля. Но и можно позволить ногтю отрасти самостоятельно в течение 3–4 месяцев.

Анна Кравчук говорит: "После удаления без дальнейшей реконструкции я советую обрабатывать ноготь хлоргекседином и не травмировать. Для укрепления ногтей введите в рацион продукты, содержащие витамины группы А и В, железо, кальций. Ешьте желе, кисель, холодец с добавлением желатина – желатин содержит около 85 процентов белка животного происхождения, который укрепляет ногтевую пластину. Можно принимать витамины и микроэлементы в виде пищевых добавок по рекомендации врача".

Как избежать отслоения ногтя после маникюра

Снимайте гель-лак через 3 недели после покрытия.

Если у вас короткое ногтевое ложе, то стоит делать маникюр на короткую длину ногтей.

Убедитесь, что мастер использует одноразовый маникюрный набор.

Иногда ногтям следует позволить отдохнуть от гель-лака на 1–2 месяца.

Старайтесь не травмировать ногти.

Делайте маникюр только у профессионального мастера.

Врач-дерматовенеролог отмечает: "При сахарном диабете, экземе, псориазе, нарушениях работы щитовидной железы может развиться гормональный онихолизис. Если у вас есть проблемы со здоровьем, расскажите об этом своему мастеру и самостоятельно следите за состоянием ногтей после каждого маникюра. В случае псориаза и экземы ногтей в ремиссии я не рекомендую делать маникюр, поскольку и без того хрупкие ногти истончаются. В крайнем случае, если сделать маникюр очень хочется, отдайте предпочтение краткосрочному необрезному маникюру без выравнивания ногтевой пластины".