Как сохранить молодость кожи и стареть красиво без пластики и инъекций

Морщины, пигментация, опущенный овал лица и другие преждевременные признаки старения появляются из-за различных факторов: солнечные лучи, стрессы, некачественное питание, вредные привычки, дефицит или избыток микроэлементов и витаминов, генетическая предрасположенность. Бьюти-эксперт Эльмира Мехтиева рассказала, почему так происходит и как можно сохранить молодость надолго.
Даже в юном возрасте девушки иногда получают первые морщины. Такое явление может иметь несколько причин. Среди них недостаточное увлажнение или слишком активная мимика. Бьюти-эксперт и основательница компании Ekabeauty Empire, Эльмира Мехтиева знает об этом больше.
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Почему кожа подвержена старению
Преждевременно также может стареть кожа вокруг глаз. В частности, она меняется на 5 лет быстрее, чем на других участках лица. Морщины и линии на коже около глаз может спровоцировать активная мимика или отсутствие липидного слоя.
К тому же возраст женщины может выдать кожа шеи и рук, которая особенно чувствительна. Эльмира Мехтиева советует ухаживать за своим лицом и телом с раннего возраста, чтобы было легче сохранить молодость.
Кроме естественного старения, кожа многих женщин подвержена пигментации. В этом случае свою роль играют гормональные изменения, воздействие на кожу ультрафиолета, механические повреждения, проблемы в иммунной системе, генетическая наследственность (веснушки, родимые пятна).
Средства по уходу не лишат вас уже существующих пигментных пятен на 100 процентов, но помогут осветлить их на 2 – 3 тона и сделать менее заметными,
– говорит бьюти-эксперт.
Эльмира также говорит: "После 35 лет женщины все чаще замечают, как постепенно опускается овал их лица, тускнеет кожа. Согласитесь, стоя утром возле зеркала, грустно видеть у себя такие изменения. Их выраженность во многом зависит от образа жизни и экологии. Кстати, опущенный овал лица называется "птоз". Неприятен он тем, что выглядит неэстетично и заметно прибавляет возраст женщине. Замечу, что такой тип старения присущ славянам в силу генетических причин. Как правило, представители азиатских народов, для которых характерен скуластый тип лица, с этой проблемой не знакомы. К борьбе с птозом необходимо подойти комплексно. Имеет смысл использовать массажи и средства с укрепляющими формулами".
Чем можно заменить пластику и инъекции красоты
Бьюти-эксперт убеждена, что самое важное это подбирать правильный уход и регулярно его придерживаться. По словам Эльмиры, на пути к здоровой и свежей коже в любом возрасте могут помочь: гаджеты для самомассажа, роллеры, скребки гуаша.
Чтобы сохранить упругость кожи, ее нужно увлажнять. А избежать пигментации поможет максимальная защита дермы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому следует обратить внимание на средства с SPF и носить головные уборы.
В общем тонус кожи, ее эластичность и упругость также зависят от вашего образа жизни. То есть, чтобы сохранить молодость, стоит использовать правильные средства для ухода, вести здоровый образ жизни, активно заниматься спортом.
Какие бьюти-продукты должны быть в косметичке каждой женщины после 35
- Гель, пенка, лосьон для качественного очищения кожи, которые обеспечат вам 90 процентов успеха.
- Тоник для выравнивания кислотно-щелочного баланса кожи после умывания.
- Средства для эксфолиации (пилинги, скрабы, косметика с кислотами или энзимами). Выбирая такие средства, всегда нужно учитывать тип и состояние кожи на данный момент.
- Увлажняющий и защитный крем с SPF, чтобы защитить кожу от поражения ультрафиолетовыми лучами.
- Маска, подобранная с учетом желаемого результата;
- Увлажняющий бальзам для губ.
Также Эльмира Мехтиева поделилась несколькими бьюти-лайфхаками.
- Нельзя наносить маски для лица на сухую кожу. Перед процедурой ее следует увлажнить тонером, лосьоном или простой водой. Действие маски можно усилить, если нанести на нее сыворотку, которая подходит вашему типу кожи и борется с индивидуальными проблемами.
- Домашняя процедура "сrash-уход" помогает интенсивно восстанавливать кожу. Ее суть заключается в смешивании активных сывороток и концентратов в ампулах, которые подходят вашему типу кожи. Такой коктейль нужно "вбивать" в чистую тонизированную кожу курсом 10 дней. Однако ингредиенты для такого коктейля красоты должен подбирать только специалист.
- Личная находка Эльмиры: крем для заживления сосков, который работает на 200 процентов как регенерирующее средство для губ.