Як зберегти молодість шкіри і старіти красиво без пластики та ін'єкцій

Зморшки, пігментація, опущений овал обличчя та інші передчасні ознаки старіння з'являються через різноманітні фактори: сонячні промені, стреси, неякісне харчування, шкідливі звички, дефіцит або надлишок мікроелементів і вітамінів, генетична схильність. Б'юті-експертка Ельміра Мехтієва розповіла, чому так відбувається і як можна зберегти молодість надовго.
Навіть в юному віці дівчата інколи отримують перші зморшки. Таке явище може мати декілька причин. Серед них недостатнє зволоження або надто активна міміка. Б'юті-експертка і засновниця компанії Ekabeauty Empire, Ельміра Мехтієва знає про це більше.
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Чому шкіра схильна до старіння
Передчасно також може старіти шкіра навколо очей. Зокрема, вона змінюється на 5 років швидше, ніж на інших ділянках обличчя. Зморшки і лінії на шкірі біля очей може спровокувати активна міміка або відсутність ліпідного шару.
До того ж вік жінки може видати шкіра шиї і рук, яка є особливо чутливою. Ельміра Мехтієва радить доглядати за своїм обличчям і тілом ще з раннього віку, щоб було легше зберегти молодість.
Окрім природного старіння, шкіра багатьох жінок схильна до пігментації. У цьому випадку свою роль відіграють гормональні зміни, вплив на шкіру ультрафіолету, механічні пошкодження, проблеми в імунній системі, генетична спадковість (веснянки, родимі плями).
Засоби по догляду не позбавлять вас на 100 відсотків від вже існуючих пігментних плям, але допоможуть освітлити їх на 2 – 3 тони і зробити менш помітними,
– каже б'юті-експертка.
Ельміра також розповідає: "Після 35 років жінки все частіше помічають, як поступово опускається овал їхнього обличчя, тьмяніє шкіра. Погодьтеся, стоячи вранці біля дзеркала, сумно бачити у себе такі зміни. Їх вираженість багато в чому залежить від способу життя і екології. До речі, опущений овал обличчя називається "птоз". Неприємний він тим, що виглядає неестетично і помітно додає віку жінці. Зауважу, що такий тип старіння притаманний слов'янам в силу генетичних причин. Як правило, представники азіатських народів, для яких характерний вилицюватий тип обличчя, з цією проблемою не знайомі. До боротьби з птозом необхідно підійти комплексно. Має сенс використовувати масажі і засоби зі зміцнювальними формулами".
Чим можна замінити пластику та ін'єкції краси
Б'юті-експертка переконана, що найважливіше підбирати правильний догляд і регулярно його дотримуватися. За словами Ельміри, на шляху до здорової і свіжої шкіри в будь-якому віці можуть допомогти: гаджети для самомасажу, ролери, скребки гуаша.
Щоб зберегти пружність шкіри, її потрібно зволожувати. А уникнути пігментації допоможе максимальний захист дерми від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Тому слід звернути увагу на засоби з SPF і носити головні убори.
Загалом тонус шкіри, її еластичність і пружність також залежать від вашого способу життя. Тобто, щоб зберегти молодість, варто використовувати правильні засоби для догляду, вести здоровий спосіб життя, активно займатися спортом.
Які б'юті-продукти повинні бути в косметичці кожної жінки після 35
- Гель, пінка, лосьйон для якісного очищення шкіри, які забезпечать вам 90 відсотків успіху.
- Тонік для вирівнювання кислотно-лужного балансу шкіри після вмивання.
- Засоби для ексфоліації (пілінги, скраби, косметика з кислотами або ензимами). Вибираючи такі засоби, завжди потрібно враховувати тип і стан шкіри на даний момент.
- Зволожувальний і захисний крем з SPF, щоб захистити шкіру від ураження ультрафіолетовими променями.
- Маска, підібрана з урахуванням бажаного результату;
- Зволожувальний бальзам для губ.
Також Ельміра Мехтієва поділилася кількома б'юті-лайфаками.
- Не можна наносити маски для обличчя на суху шкіру. Перед процедурою її слід зволожити тонером, лосьйоном або простою водою. Дію маски можна посилити, якщо нанести на неї сироватку, яка підходить вашому типу шкіри і бореться з індивідуальними проблемами.
- Домашня процедура "сrash-догляд" допомагає інтенсивно відновлювати шкіру. Її суть полягає у змішуванні активних сироваток і концентратів в ампулах, що підходять вашому типу шкіри. Такий коктейль потрібно "вбивати" в чисту тонізовану шкіру курсом 10 днів. Проте інгредієнти для такого коктейлю краси повинен підбирати лише фахівець.
- Особиста знахідка Ельміри: крем для загоєння сосків, який працює на 200 відсотків як регенеруючий засіб для губ.