Как сохранить молодость, красоту и здоровье: 9 полезных бьюти-привычек

11:46

Привычки, которые на первый взгляд не имеют ничего особенного, могут быть полезными для вашей красоты, помогут сохранить молодость, предотвратить появление морщин и других недостатков на коже. Поэтому стоит о них узнать, чтобы включить в свою ежедневную бьюти-рутину.