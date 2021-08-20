Стесняться проблемной кожи не стоит. Также не прибегайте к маскировке акне тональными средствами, чтобы не усугубить ситуацию. Еще одно важное правило в борьбе с прыщами – не давить их, в частности болезненные комедоны. Ведь почистить поры должным образом сможет лишь дерматолог-косметолог. Если вам нужно мгновенно избавиться от прыща, то воспользуйтесь безопасными методами.

Полезно знать: Почему выпадают брови: 11 неочевидных и неожиданных причин

Как избавиться от прыща за ночь

Примените обычный аспирин перед сном, чтобы проснуться уже с чистым лицом. Для этого нужно измельчить 2 таблетки, и залить полученный порошок небольшим количеством воды. Осторожно наносите смесь точечно на прыщик с помощью ватной палочки. Оставьте пасту на соответствующей области лица на ночь. В составе аспирина имеется ацетилсалициловая кислота. Она обладает противовоспалительными свойствами и быстро подсушивает недостатки на коже.

Как убрать подкожный прыщ

Недорогие аптечные средства иногда также бывают действенными. Эффективными и проверенными являются линимент бальзамический (по Вишневскому) и ихтиоловая мазь. Препараты помогают избавиться от подкожных прыщей благодаря способности извлекать их внутреннее содержимое. Чтобы лечение было результативным, наносите указанные средства на подкожные образования ежедневно.



Борьба с прыщами / Фото из инстаграма @carla_ginola

Как вылечить выдавленные прыщи

Если вы не удержались и попытаться відавить прыщи собственными руками в домашних условиях, то теперь важно позаботиться о том, чтобы не возникло воспаления и нейтрализовать покраснение. В таком случае воспользуйтесь салициловой кислотой, которая борется с бактериями и способствует отшелушиванию проблемных участков кожи.

Как избавиться от прыща на лбу

Ситуацию спасут опять же аптечные препараты на основе бензоила пероксида, линимент синтомицина или эритромицин. Стоит упомянуть и об эффективности народных средств, в частности масла чайного дерева. Субстанция оказывает антибактериальный и успокаивающий эффект на раздраженную кожу. Выберите любой из перечисленных средств, нанесите на воспаление, оставьте на ночь, утром наблюдайте, как прыщ станет значительно меньшим.



Как быстро очистить кожу лица / Фото из инстаграма @discodaydream​

Как нейтрализовать прыщ на носу

Напомним, что наиболее благоприятные участки для появления прыщей – лоб, нос и подбородок. Кожа на этих участках продуцирует больше всего сального секрета, который впоследствии закупоривает поры. Чтобы избавиться от прыща на носу можно применять разные средства из перечня выше. А также:

серную болтушку из аптеки;

салициловую суспензию с цинком "Пропеллер";

ацикловир;

хлоргексидин.

Когда нанесете средство ватной палочкой на прыщик, то старайтесь не касаться его руками. Вы сможете заметить результат очень быстро. Тем не менее, если появление прыщей стало хроническим явлением, то обратитесь к дерматологу-косметологу, который поможет найти причину заболевания и вылечить его.