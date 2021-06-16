Чтобы иметь привлекательную внешность, о ней следует тщательно заботиться. Даже сохранение природной красоты требует усилий. Поэтому улучшить натуральный цвет волос и иметь невероятно стильный вид можно с помощью модного nude-окрашивания.

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Окраска nude: самая модная идея для лета 2021

Возвращение натуральности в моду положило начало новому тренду. Теперь в салонах красоты женщины хотят покрасить волосы тон в тон или сделать окрашивание nude, как его называют голливудские hair-стилисты. Они отмечают, что воссоздать естественный оттенок шевелюры гораздо сложнее, чем сделать медный, платиновый "блонд" или балаяж.

Nude-окрашивание нужно выполнять с ювелирной точностью смешивания красителей, а иногда для этого может потребоваться несколько записей у колориста. В результате вы получаете максимально близкий к своему натуральному цвет локонов, который впоследствии можно просто поддерживать с помощью домашнего ухода и периодически тонировать. При этом удается сохранить волосы в хорошем состоянии.

Nude подойдет обладательницам светлых и темных прядей. Главная задача такого окрашивания – подчеркнуть то, что вам подарила природа, избегая переходов в очень теплый и холодный тона. Вдохновиться на бьюти-процедуру можно звездными примерами.

Примеры nude-окрашивания волос