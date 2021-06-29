Залогом хорошего макияжа является правильно подготовленная кожа, что также будет способствовать устойчивости косметики в жаркие дни. Также не забывайте, что летний макияж должен быть легким, используйте кремовые текстуры.

Больше полезного Чтобы подсушить, очистить и увлажнить: домашние маски для жирной кожи лица

3 бьюти-совета, которые помогут сохранить свежесть макияжа в жару

Увлажняйте

Мейкап долго будет иметь свежий вид, если вы регулярно будете ухаживать за своей кожей. Прежде всего летом нужно очищать и контролировать сальные железы. Женщинам с жирным и комбинированным типом кожи следует обратить на это особое внимание. Чтобы избежать появления жирного блеска на лице, пользуйтесь масками на основе голубой или черной глины. Красавицам с сухой кожей следует делать процедуру 1 раз в неделю, а с жирной – 2 – 3 раза.

Также откажитесь от любых кремов. Среди них и легкие увлажняющие. В период сильной жары отличной альтернативой будут служить сыворотки с матовым финишем.

Матируйте

Пусть летом термальная вода будет мастхэв вашей косметички. Ее нужно распылять на лицо 2 – 3 раза в день, чтобы кожа имела увлажненный и матовый вид. Такое полезнное средство можно приготовить даже в домашних условиях. Для этого смешайте 0,5 литра минеральной воды с 2 ампулами геля алоэ. Перед использованием всегда встряхивайте бутылку.

Если блеск на лице будет беспокоить вас в течение дня, то не пытайтесь его замаскировать пудрой. Таким образом можно только ухудшить ситуацию. Взамен пользуйтесь матирующими салфетками. Чтобы избавиться от жира, следует слегка промокнуть кожу салфеткой, а затем нанести немного прозрачной пудры для матового эффекта.

Правильно наносите косметику

Создание макияжа необходимо начинать с праймера, который будет служить надежной основой для мейкапа. Также можно воспользоваться бьюти-лайфхаком: нанесите праймер и на кожу губ. Это поможет сохранить устойчивость и цвет любимой помады.

В жаркие дни стоит наносить косметику только кистями и спонжем. А для макияжа глаз используйте специальную основу, чтобы распределить тени равномерно. В частности, не рисуйте стрелки на веках летом, потому что карандаш может растечься.