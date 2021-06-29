Запорукою гарного макіяжу є правильно підготовлена шкіра, що також сприятиме стійкості косметики у спекотні дні. Також не забувайте, що літній макіяж повинен бути легким, використовуйте кремові текстури.

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3 б'юті-поради, які допоможуть зберегти свіжість макіяжу у спеку

Зволожуйте

Мейк-ап довго матиме свіжий вигляд, якщо ви регулярно доглядатимете за своєю шкірою. Насамперед влітку потрібно очищувати і контролювати сальні залози. Жінкам зі жирним і комбінованим типом шкіри слід звернути на це особливу увагу. Аби уникнути появи жирного блиску на обличчі, користуйтеся масками на основі блакитної або чорної глини. Красуням зі сухою шкірою варто робити процедуру 1 раз на тиждень, а зі жирною – 2 – 3 рази.

Також відмовтеся від будь-яких кремів. Серед них і легкі зволожувальні. У період сильної спеки чудовою альтернативою слугуватимуть сироватки з матовим фінішем.

Матуйте

Нехай влітку термальна вода буде мастхевом вашої косметички. Її потрібно розпилювати на обличчя 2 – 3 рази на день, щоб шкіра мала зволожений і матовий вигляд. Такий корисний засіб можна приготувати навіть в домашніх умовах. Для цього змішайте 0, 5 літрів мінеральної води з 2 ампулами гелю алое. Перед використанням завжди струшуйте пляшку.

Якщо блиск на обличчі турбуватиме вас протягом дня, то не намагайтеся його замаскувати пудрою. Таким чином можна лише погіршити ситуацію. Натомість користуйтеся матувальними серветками. Щоб позбутися від жиру, слід легенько промокнути шкіру серветкою, а потім нанести трішки прозорої пудри для матового ефекту.

Правильно наносіть косметику

Створення макіяжу необхідно починати з праймера, який слугуватиме надійною основою для мейк-апу. Також можна скористатися б'юті-лайфхаком: нанесіть праймер і на шкіру губ. Це допоможе зберегти стійкість і колір улюбленої помади.

У спекотні дні варто наносити косметику лише пензлями і спонжами. А для макіяжу очей використовуйте спеціальну основу, щоб розподілити тіні рівномірно. Зокрема, не малюйте стрілок на повіках влітку, бо олівець може розтектися.