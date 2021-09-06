41-летняя красавица показала своей 18-миллионной аудитории в инстаграме красивое селфи с взлохмаченными густыми волосами, которые очаровывают светлыми вкраплениями. Цвет прядей Жизель имеет такой вид, будто солнечные лучи знали, какие именно локоны оставить карамельными, а каким следует добавить больше сияния.

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Секрет солнечных локонов Жизель Бюндхен

Бернардо Васконселос – колорист, основатель салона BCO в Лондоне. Кроме Жизель Бюндхен, мастер работает с такими известными супермоделями, как Адриана Лима, Алессандра Амбросио и Изабель Гулар. Бернардо делится: "В Бразилии мы делаем что-то уникальное для каждого клиента, поэтому и результат получается всегда такой естественный. У меня в салоне вы никогда не увидите совсем блондинку или брюнетку; зато увидите разные оттенки через все волосы, которые создают естественный эффект. Эти солнечные пряди кажутся естественными, сексуальными и непринужденными".

Стоит понимать, что такой непринужденный естественный цвет волос – это кропотливый труд колориста, результат регулярного и правильного ухода. Важно выбрать профессионала для окрашивания волос, которому вы будете доверять, как Жизель Васконселоса. Так как Бернардо подчеркивает: "Если это не подходит к вашей коже или типу волос, я не буду этого делать. Ваши волосы также должны соответствовать вашему образу жизни, потому что важно понять, ходите ли вы в салон каждую неделю сушить волосы феном или скорее будете посещать мастера каждые полгода. В последнем случае мы создаем цвет, который держится долго, но в то же время имеет естественный вид".



Модный цвет волос на осень / Фото из инстаграма Жизель Бюндхен

Что касается техники окрашивания волос от Васконселоса, то он предпочитает freehand: применяет минимум осветлителя и краски. Он убежден, что эти продукты следует наносить на те участки волос, которым это действительно нужно. Для шевелюры Жизель звездный колорист решил прибегнуть к одному трюку, чтобы придать коже больше сияния. Он покрасил пряди возле лица в более светлый оттенок.

Когда после окрашивания волосы кажутся слишком жесткими или искусственными, они также добавляют возраст или создают впечатление, будто вы слишком старались, чтобы достичь такого эффекта. Волосы будут здоровее, если использовать меньше фольги,

– добавляет Бернардо Васконселос.



Оттенок для окрашивания волос выбрать / Фото из инстаграма Жизель Бюндхен

Преимущество эффекта выгоревших волос в том, что его может достичь каждая женщина с любым типом локонов и оттенком кожи. Васконселос предостерегает: "Если у вас вьющиеся или афро-волосы и в то же время слишком светлые кончики, то рискуете потерять кудри. Если нанести слишком много высветлителя или краски, то кудряшки могут выпрямиться, и вы не добьетесь желаемого результата". Поэтому точность нанесения цвета – самое важное.



Покраска в стиле выгоревших прядей / Фото из инстаграма Бернардо Васконселоса

По словам Васконселоса, Жизель и другие его клиентки хотят иметь естественный и сияющий цвет волос, а также стремятся, чтобы их прическа сохранила непринужденный и привлекательный вид. "Им не нравится, когда светлых зон слишком много, потому что это вульгарно; если светлые пряди слишком тонкие, то в конечном итоге волосы выглядят скучными", – говорит Бернардо. Чтобы достичь нужного результата, Васконселос рекомендует женщинам обратиться к их мастеру с просьбой сделать образ с локонами, будто поцелованными солнцем, а не выбирать балаяж. "Иногда получается "суперблонд" и сухие волосы, поэтому я всегда советую создавать эффект слегка выгоревших прядей".