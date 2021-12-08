Модную прическу с редкими и блестящими прядями уже успели продемонстрировать такие селебрити и инфлюэнсеры, как Дуа Липа и Ким Кардашян. Тренд начал свой путь с модных нынешних показов.

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Редкие волосы – новый hair-тренд

Суть прически заключается в том, что волосы должны переливаться блеском. Также ваша задача – достичь эффекта прямых и невесомых на вид прядей. Для этого знаменитости часто прибегают к проведению кератиновых процедур в салоне красоты, которые заботятся о том, чтобы убрать все лишние завитки с локонов. В результате они получают мягкую и более блестящую поверхность волос благодаря глубокому кондиционированию и разглаживанию.

Интересно, что идентичного эффекта можно добиться не только в салоне и в руках профессионального мастера, но и с помощью домашней процедуры. Первым делом позаботьтесь о наличии правильных инструментов и продуктов. Залогом успеха является надлежащая подготовка волос – идеальная комбинация из шампуня и кондиционера имеет решающее значение для здоровья волос, особенно в зимний период. Увлажняющие маски тоже помогут ускорить результат.

Для блеска нанесите масло по всей длине волос и тщательно расчешите их. Затем воспользуйтесь феном, чтобы вытягивающими движениями выпрямить волосы (понадобится 3 – 4 подхода). Делайте это, пока не получите жидкую текстуру.

Добавим, что тренд еще называется poker-straight. Именно так в индустрии красоты называют волосы, которые переливаются зеркальным блеском, выпрямлены специальными утюгами и напоминают о главных тенденциях 90-х.



Модная укладка на зиму / Фото из инстаграма Дуа Липы



Трендовый вид волос / Фото из инстаграма Софии Карсон



Наоми Кэмпбелл демонстрирует укладку poker-straight / Фото из инстаграма Vogue