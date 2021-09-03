Something's coming: Дженнифер Энистон готовится к запуску косметической компании – что известно

52-летняя Дженнифер Энистон, американская актриса, которая сыграла главную роль в культовом сериале "Друзья", пополнила список знаменитостей, которые основали собственные косметические бренды. О том, что запуск компании состоится 8 сентября, звезда сообщила на своей инстаграм-странице, где у нее почти 38 миллионов подписчиков.

Дженнифер Энистон распространила инстаграм-публикацию, которая собрала 1,6 миллиона лайков и почти 9 тысяч комментариев, и написала: "Кое-что приближается". Актриса обозначила аккаунт своего бьюти-бренда – LolaVie, здесь уже опубликованы 3 фотографии с датой запуска первой линейки косметики.

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Дженнифер Энистон запускает собственный бьюти-бренд

Дженнифер Энистон долго решалась на запуск собственного бьюти-бренда. Так как за последние годы уже многие ее коллеги это сделали: Рози Хантингтон-Уайтли, Скарлетт Йоханссон, певицы Селена Гомес, Ариана Гранде и другие.

По данным Ведомства по патентам и товарным знакам США, компания LolaVie подала заявку на регистрацию товарного знака еще в июле 2019 года. Марка планирует создавать косметические продукты, в частности "лосьоны для лица и тела, немедикаментозное мыло для лица и тела, немедикаментозные препараты для ухода за кожей, гели для душа, дезодорант и средства для ухода за волосами".



Дженнифер Энистон готовит запуск косметического бренда / Фото из инстаграма звезды



Каким будет бьюти-бренд LolaVie / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон



Дженнифер Энистон создала бьюти-бренд / Фото из инстаграма LolaVie

LolaVie – первый собственный бренд Энистон. Однако актриса уже имеет опыт в бьюти-сфере. Так как длительное время она сотрудничала с различными представителями индустрии красоты. Среди них: лейбл продуктов для ухода за кожей Aveeno, который принадлежит компании Johnson&Johnson; до 2016 года Дженнифер владела частью бренда Living Proof, которая выпускает средства для ухода за волосами и входит в нидерландский конгломерата Unilever, а также была амбассадором Living Proof, а затем продала свою долю.

Реакция поклонников на запуск LolaVie