Отец Селены Рикардо Гомес по своему происхождению мексиканец. Известная красавица гордится своими корнями, поэтому решила, что отразить это в творчестве будет удачным решением. Кроме идеального испанского, в клипе на песню "999" Селена Гомес продемонстрировала эффектные бьюти-перевоплощения.

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Селена Гомес показала себя с разноцветными волосами в новом клипе

Основательница бьюти-бренда Rare Beauty, которая ранее удивила окраской своих темных локонов в платиновый блонд в стиле Мэрилин Монро, в этот раз экспериментировала с париками разных стилей и цветов.

По сценарию видеоролика Селена влюблена в музыканта, которому хочет признаться в своих чувствах. Сначала она появляется в пушистом парике фиолетового цвета, который выполнен в технике омбре. При этом стилисты из причесок оставили темные корни певицы, которые имитируют ее естественный цвет волос. Бьюти-образ звезды дополнили розовые губы и нежно-розовый румянец, а также фиолетовое платье.



Селена Гомес с фиолетовыми волосами / Скриншот из видеоклипа певицы

Со временем фиолетовый парик Селена сменила на длинные прямые пряди холодно-голубого цвета, оставив темные корни. Макияж губ у певицы также стал другим: вместо розовой помады – нюдовая. Фигуру известной красавицы подчеркнуло длинное лаймовое платье с обнаженными плечами и ключицей.



Селена Гомес с голубыми волосами / Скриншот из видеоклипа певицы

Позже Селена Гомес примерила смелый укороченный парик в неоновом желтом цвете. Девушка дополнила прическу яркой подводкой, выделив верхние и нижние линии роста ресниц. Мейк-ап глаз певицы исполнили в стиле Dior, а губы украсил нейтральный блеск. Стилисты дополнили образ платьем цвета фуксии.



Селена Гомес с желтыми волосами / Фото из инстаграма Мелиссы Мардик

Известно, что над макияжем Селены Гомес для музыкального клипа "999" работала звездная визажистка Мелисса Мардик. Парики стилизовала мастерица причесок Марисса Марино. В частности, романтические образы певицы дополнял маникюр с лаком разных оттенков на ногтях, который создал авторитетный нейл-мастер Том Бачик.



Маникюр Селены Гомес / Фото из инстаграма Тома Бачика



Стильный дизайн ногтей / Фото из инстаграма Тома Бачика

Смотрите полностью музыкальный клип Селены Гомес и Камило на песню "999":

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