Something's coming: Дженніфер Еністон готується до запуску косметичної компанії – що відомо

52-річна Дженніфер Еністон, американська акторка, яка зіграла головну роль у культовому серіалі "Друзі", поповнила список знаменитостей, які заснували власні косметичні бренди. Про те, що запуск компанії відбудеться 8 вересня зірка повідомила на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 38 мільйонів підписників.

Дженніфер Еністон поширила інстаграм-публікацію, яка зібрала 1, 6 мільйона вподобань та майже 9 тисяч коментарів, і написала: "Щось наближається". Акторка позначила акаунт свого б'юті-бренда – LolaVie, тут вже опубліковано 3 світлини із датою запуску першої лінійки косметики.

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Дженніфер Еністон запускає власний б'юті-бренд

Дженніфер Еністон довго наважувалася на запуск власного б'юті-бренда. Адже за останні роки вже багато її колег це зробили: Розі Гантінгтон-Вайтлі, Скарлетт Йоганссон, співачки Селена Гомес, Аріана Гранде та інші.

За даними Відомства з патентів і товарних знаків США, компанія LolaVie подала заявку на реєстрацію товарного знака ще у липні 2019 року. Марка планує створювати косметичні продукти, зокрема "лосьйони для обличчя й тіла, немедикаментозне мило для обличчя й тіла, немедикаментозні препарати для догляду за шкірою, гелі для душу, дезодорант і засоби для догляду за волоссям".



Дженніфер Еністон готує запуск косметичного бренда / Фото з інстаграму зірки



Яким буде б'юті-бренд LolaVie / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон



Дженніфер Еністон створила б'юті-бренд / Фото з інстаграму LolaVie

LolaVie – перший власний бренд Еністон. Проте акторка вже має досвід у б'юті-сфері. Адже тривалий час вона співпрацювала з різними представниками індустрії краси. Серед них: лейбл продуктів для догляду за шкірою Aveeno, який належить компанії Johnson&Johnson, до 2016 року Дженніфер володіла частиною бренда Living Proof, що випускає засоби для догляду за волоссям і входить в нідерландський конгломерат Unilever, а також була амбасадоркою Living Proof, але потім продала свою частку.

Реакція шанувальників на запуск LolaVie