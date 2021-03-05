Весной коже требуется особый уход. Звездная фэшн-фотограф и эксперт модельного шоу "Супер Топ-модель по-украински" на Новом канале Соня Плакидюк знает, как важно выделять время на уходовые процедуры. Поэтому на своей инстаграм-странице часто делится с подписчиками секретами красоты и бьюти-лайфхаками.

Дефицит необходимых витаминов, резкие изменения температуры, холодный ветер и другие весенние внешние факторы негативно влияют на состояние дермы. Поэтому Соня Плакидюк собрала несколько советов, которые помогут всегда иметь здоровую и сияющую кожу.

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Топ-3 бьюти-совета для здоровой и сияющей кожи от Сони Плакидюк

Прежде всего Соня отметила, что она ест только 2 раза в день, а вот ее кожа – 2 или 3. Она рассказала в инстаграм-посте, что готова скорее пропустить прием пищи, чем утренние процедуры для лица.

С собой я везу тяжелую косметичку с волшебными баночками, отдельный клатч с витаминами и 1 протеиновый батончик без сахара (на случай, если потеряюсь в лесу или торговом ряду – что вероятнее),

– рассказывает подписчикам известная фотограф.

Затем Соня Плакидюк "сдала несколько бьюти-секретов".

Она никогда не умывается проточной водой – это красавице запретил делать дерматолог еще в 16 лет, когда у нее был период большого атопического ксероза. С тех пор Соня умывает лицо питьевой водой или тоником или 2 средствами одновременно.

Эксперт модельного реалити-шоу старается не есть на ночь и утром делать легкий массаж холодными руками, криосферами или ложками из холодильника. Она называет это главным спасением от отечности, который проверен годами, а также добавляет, что ей 32 года.

Соня никогда не игнорирует серумы (сыворотки) с концентрированными формулами спецназначения.

Вы часто спрашиваете, как я отношусь к пластике, и может ли крем заменить аппараты и нож хирурга – и каждый раз я отвечаю одно: заменить радикальные меры не в силах ни один крем, но отсрочить встречу с ними на очень долгий срок – 100 процентов,

– добавляет в своем посте Соня Плакидюк.

Чтобы убедить подписчиков в своих словах, фотограф отмечает, что ежедневно работает со многими женщинами, у которых роскошный вид, а также с недавних пор имеет статус придирчивого бьюти-амбассадора.