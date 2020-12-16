Американская супермодель Эмили Дидонато делится на своем ютуб-канале разнообразными идеями для макияжа, которые одновременно являются стильными и легкими в воспроизведении. На одном из последних видео звезда показала, как можно сделать модный сияющий мейк-ап в золотистых тонах на каждый день.

На очередном видео Эмили Дидонато и ее визажист создали волшебный макияж в золотистых оттенках на каждый день. Плюсом такого мейк-апа является то, то его недолго и несложно делать, пишет Cosmopolitan.

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Как сделать макияж на каждый день

Вариант макияжа от модели подойдет как на каждый день, так и для особого вечера, если добавить больше блесток на лицо. Такой мейк-ап в золотистых тонах смотрится эффектно, а воспроизвести его можно легко и быстро.

Главная изюминка образа Эмили в том, что цвета теней, румян и помада очень похожи между собой, поэтому макияж имеет естественный, но стильный вид. В частности, он будет идти каждой красавице без исключения.

Смотрите на видео, как сделать макияж в золотых оттенках: