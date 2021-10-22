Даже если в повседневной жизни не идентифицируете себя с образом ведьмы, то Хэллоуин позволяет продемонстрировать фантазию и выйти за рамки. Чтобы черное платье-накидка, остроконечная шляпа или какой-то другой костюм выглядели гармонично, их следует завершить макияжем.

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Как повторить макияж ведьмы на Хэллоуин

Для образа на тематическую вечеринки по случаю Хэллоуина 2021 прежде всего понадобятся идеи мейк-апа. Людмила Гайдамака акцентирует внимание на важнейших шагах процесса.

Тон кожи лица

В идеале стоит попробовать сделать цвет лица с зеленым, синим или фиолетовым отливом. Не менее эффектной будет кожа чисто белого цвета. Достичь желаемого помогут светлый тональный крем и различные красители. Визажисты обычно просто добавляют эти жидкие краски в базу для макияжа. Людмила советует тон кожи лица создавать с помощью продуктов Make Up Forever.



Образ ведьмы Энн Хэтэуэй / Фото из инстаграма актрисы

Взгляд

Глаза ведьмы требуют особого внимания. Для того, чтобы выделить взгляд, используйте яркие оттенки, основная гамма цветов – фуксия, фиолетовый, бирюза, синий или черный. Чтобы не усложнять себе задачу, можно просто покрыть веки тенями или карандашом для глаз. Профессиональная визажистка использует средства бренда ProVg и хорошие пигментированные и устойчивые варианты, которые есть у ColourPop.

Бьюти-лайфхак: нарисуйте ярким цветным карандашом стрелку, а затем добавьте драматический акцент черной подводкой или каялом. Хорошо смотрятся такие варианты с красным, но стоит быть внимательным, ведь они очень устойчивы и их трудно смыть.

Что до оформления бровей, то тщательно прорисовывать нужно участок излома. Излом должен быть черным и большим. Таким образом вы сделаете образ более строгим, магическим и жутким. Карандаш для бровей можно использовать Paris Berlin.



Жуткий макияж ведьмы на Хэллоуин / Фото из инстаграма @dimensionmakeupgt



Эффектный взгляд ведьмы / Фото из инстаграма @kikomilano

Губы

Для создания устойчивого макияжа губ подойдут помады NYX. Среди идеальных оттенков для образа магической ведьмы будут серые, бордовые, синие, красные или черные.



Бьюти-образ Колдуньи / Фото из инстаграма @disneymaleficent