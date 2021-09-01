Стрелки, бордовая помада, нюдовый монохром: топ-10 идей макияжа от Зендеи

1 сентября американская актриса, певица, танцовщица, модель, Зендея празднует день рождения. Голливудской знаменитости исполнилось 25 лет. В молодом возрасте она стала влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса и образцом красоты для поклонников. По этому случаю предлагаем вдохновиться 10 идеями макияжа Зендеи.

Большинство из интересных бьюти-образов знаменитой красавицы легко повторить самостоятельно. А красивый макияж способен довершить любой образ.

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Недавно Зендея стала лицом Valentino. Креативный директор бренда сказал о ней: "Зендея – сильная молодая женщина, которая использует свой талант и работает, чтобы проявить себя, свои ценности и стать символом нового поколения". Актриса сотрудничает с различными брендами одежды и косметики, стала лицом женского аромата и туши для ресниц от Lancome. А ее бьюти-эксперименты становятся трендовыми.

Например, Зендея попыталась отказаться от классической равномерной подводки глаз. В то же время она не завершила широкую стрелку и растушевала ее, чем визуально увеличила глаза и подчеркнула взгляд. Впоследствии такой трюк начали повторять модницы со всего мира.

Также Зендея неоднократно демонстрировала идеальный голливудский макияж, который прекрасно дополняет праздничный наряд. Классические стрелки и бордовая помада – то, что надо для светского мероприятия. А на каждый день можно выбрать монохромный нюдовий мейкап. Звездная именинница на собственном примере доказала, что легкие стрелки и нежный блеск на губах стоит взять на вооружение каждой женщине, чтобы в любой ситуации иметь безупречный вид.

Варианты макияжа Зендеи являются универсальными, модными и легкими в исполнении. Такие красивые примеры вдохновляют.

Топ-10 идей макияжа от Зендеи



Трендовые незавершенные стрелки / Фото из инстаграма Зендеи



Макияж в стиле "кошачий глаз" / Фото из инстаграма Зендеи



Мейкап в модных розовых оттенках / Фото из инстаграма Зендеи



Бордовая помада для создания голливудского макияжа / Фото из инстаграма Зендеи



Монохромный нюд / Фото из инстаграма Зендеи



Дымчатый макияж глаз с вытянутыми стрелками / Фото из инстаграма Зендеи



Желтые тени и длинные ресницы / Фото из инстаграма Зендеи



Обольстительные серые smoky eyes / Фото из инстаграма Зендеи



Морковная помада красиво смотрится на губах / Фото из инстаграма Зендеи



Разноцветный макияж, чтобы визуально увеличить глаза / Фото из инстаграма Зендеи