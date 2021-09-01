На инстаграм-странице Камилы почти 60 миллионов подписчиков. Звезда обожает пробовать разнообразные бьюти-тренды: 2 косички на передних прядях, baby hair, монохромный мейк-ап и другие. Над макияжем певицы обычно работает звездный визажист Патрик Та, поэтому он у нее всегда трендовый.

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Напомним, что осенью 2021 в моде яркие акценты в макияже и розовый оттенок. Патрик Та сделал 3 варианта макияжа для Камилы Кабелло в стиле последних тенденций. Вдохновляйтесь идеями осеннего мейк-апа от звезды и смело повторяйте их на своем лице.

Стильный макияж на осень от Камилы Кабелло

Арт-стрелки

Ранее такой бьюти-тренд демонстрировала Джиджи Хадид. Тем не менее он остается актуальным и осенью в более яркой интерпретации. Известный визажист Патрик Та, который работает с Меган Фокс, сестрами Хадид, Шей Митчелл и другими знаменитостями, подчеркнул карие глаза и цветотип кожи Камилы Кабелло стрелками неоново-красного оттенка. Если вы обладательница светлой кожи, глаз и волос, то используйте для создания арт-стрелок белый лайнер.



Яркие акценты в макияже / Фото из инстаграма Патрика Та

Розовые мазки

Розовый в осеннем макияже в этом году будет заменять черный. На показе Versace модели продемонстрировали графический мейк-ап с толстыми розовыми стрелками. Также осенью в моде будут экстравагантные и яркие акценты в макияже. Патрик и соединил 2 бьюти-тренда в одном макияже Камилы Кабелло. Кроме оригинальной стрелки на внешних уголках глаз, визажист добавил на яблочки щек певицы нежный свежий оттенок румян и нарисовал губы розовым блеском.



Розовые оттенки / Фото из инстаграма Патрика Та

Черные стрелки в сочетании с baby hair

Следующий макияж Камилы Кабелло подойдет для осенней вечеринки. Патрик сделал акцент на эффектном мейк-апе глаз с помощью длинной черной стрелки, телесных теней на подвижном веке и затемненной складки. Над прической и созданием baby hair работал стилист Димитрис Джианнетос. В таком бьюти-образе Камила отправилась на премьеру новой "Золушки".



Вечерний образ / Фото из инстаграма Патрика Та